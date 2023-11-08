Лунін відбив пенальті: "Реал" нищівною перемогою достроково вийшов до плейоф Ліги чемпіонів (відео)

Український воротар "вершкових" зіграв "на нуль" у матчі проти "Браги".

Мадридський "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна на своєму полі розгромив португальську "Брагу" в матчі 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів. Поєдинок на стадіоні "Сантьяго Бернабеу" завершився з рахунком 3:0 .

Через пошкодження, яке Кепа Аррісабалага отримав на розминці, Лунін вийшов у стартовому складі "Королівського клубу"

А вже на шостій хвилині 24-річний український воротар відбив пенальті, потягнувши удар Альваро Джало з 11-метрової позначки.

На 27-й хвилині команда Карло Анчелотті відкрила рахунок – Браїм Діас розстріляв ворота після передачі Родріго.

Після перерви "бланкос" розвинули свій успіх. На 58-й хвилині перевагу "Реала" подвоїв Вінісіус Жуніор, а ще через три хвилини він же віддав гольовий пас на Родріго.

Огляд матчу

В іншому поєдинку 4-го туру групи С італійський "Наполі" вдома розписав нічию з берлінським "Уніоном" (1:1).

Таким чином, за два тури до кінця групового етапу "Реал" (12 очок) лідирує у цьому квартеті та гарантував собі вихід до плейоф. На другому місці – "Наполі" (7 балів). Третю позицію посідає "Брага" (3 пункти). "Уніон" з одним набраним очком йде останнім.

У 5-му турі Ліги чемпіонів, 29 листопада, "Реал" прийматиме "Наполі", а "Брага" на власному полі зустрінеться з "Уніоном".

До плейоф ЛЧ вийдуть по дві найкращі команди з кожної групи. Клуби, які фінішують третіми, у стикових матчах Ліги Європи позмагаються за путівки до 1/8 фіналу цього турніру з володарями других місць у квартетах ЛЄ.

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