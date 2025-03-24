Лунін відреагував на розгромну поразку України від Бельгії в матчі-відповіді за еліту Ліги націй

Голкіпер збірної України з футболу Андрій Лунін прокоментував поразку від Бельгії (0:3) в матчі-відповіді плейоф за право виступати в елітному дивізіоні наступного розіграшу Ліги націй.

"Дуже прикро, бо, враховуючи результат першої гри, ми розраховували на прохід далі. Розуміли, що це буде дуже важко, зовсім інша гра, але, напевно, десь підсіли, не знаю.

Одразу після матчу важко добре проаналізувати гру. Напевно, фізично десь підсіли, на якусь долю секунди не встигали. Вони так, мабуть, забили два м'ячі, на пів метра випередили наших захисників. Потрібно дивитися глобально, вперед. Дуже прикро. Хотіли здобути перемогу, порадувати наших людей. Десь трохи не вистачило.

Не сказав би, що хтось розклеївся. Мені так здалося, що після пропущених першого та другого голів, не скажу, що ми почали контролювати гру, але стали більш агресивними. Мабуть, це та сама історія, що і зі збірною Бельгії – вони програли першу гру, їм не було чого втрачати. До рахунку 2:0 вони були агресивними, бігли, нагнітали. Їм нічого було втрачати.

Коли ми програвали 0:2, можна сказати, що гра була рівною, нам вже не було чого втрачати. У нас почалися якісь моменти, мені здається, що у Віктора Циганкова був момент, Артем Довбик головою міг забивати. Потрібно якось проаналізувати, не потрібно доводити до того, щоб пропускати, а потім починати створювати небезпеку. Оборонялися досить непогано, організовано. Витримали 70 хвилин. Трохи десь не дотерпіли. Якщо використали б хоча б один свій момент, гра також змінилася.

Хлопці звісно засмучені. У роздягальні я не був, бо проходив допінг-тест. Висновки ми, звісно, будемо робити, аналізувати наступного разу, як будемо збиратися. Ми розуміємо, що наша мета – це вихід на чемпіонат світу. Ці ігри були дуже важливі, інформативні, бо ми виграли та програли. Певні висновки були та будуть зроблені після переможного матчу, будуть зроблені висновки та проаналізуємо другу гру. Це топовий суперник, топова збірна, хороші гравці, грати проти таких команд хочеться, ми того прагнули. Ці ігри 100% інформативні, будемо намагатися вигравати більше таких ігор", – сказав Лунін в ефірі MEGOGO.

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Збірна України розгромно програла Бельгії (0:3) в матчі-відповіді й за сумою двох поєдинків (3:4) програла боротьбу за місце в елітному дивізіоні Ліги націй.

Команда Сергія Реброва проведе наступний розіграш Ліги націй у другому за престижністю Дивізіоні В. Збірна Бельгії залишилася у Дивізіоні А.

Раніше повідомлялося, що Ребров прокоментував розгромну поразку збірної України від Бельгії та невихід до еліти Ліги націй.

Нагадаємо, Франція та Хорватія визначили півфіналіста Ліги націй та останнього суперника збірної України у відборі на чемпіонат світу-2026.

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