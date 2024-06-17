Лунін відреагував на розгромну поразку збірної України від Румунії в першому матчі Євро-2024

Воротар "синьо-жовтих" пропустив три голи у стартовому поєдинку на турнірі.

Голкіпер збірної України Андрій Лунін прокоментував розгромну поразку від Румунії (0:3) в першому турі Євро-2024.

Наша національна команда встановила антирекорд, зазнавши найбільшої поразки у груповому етапі за всю історію виступів на чемпіонатах Європи.

"Всі все бачили. Перший м'яч – моя технічна помилка, так вийшло. Тут немає жодних пояснень. Далі просто не було видно м'яча, трішки удачі (в епізоді з другим голом – прим.). В епізоді з третім голом не розібралися. Це наші помилки, треба те виправити та рухатися далі.

Наскільки важко після таких ігор повертатися? Важко. Але матчі кожні три дні, немає вибору та часу. Треба відновлюватися, перемикатися та рухатися далі.

Зараз важко щось сказати. Не завжди вдається ламати перебіг зустрічі. Всі були заряджені. Більше були підказки тактичні, як виправити ситуацію. Всі все чудово розуміли, підказки були більше тактичні, що змінити, у чому додати.

Якщо аналізувати нашу гру та прибрати помилки, ми можемо обігрувати такі збірні – маємо це зробити. Треба просто не припускатися помилок", – сказав Лунін у коментарі Суспільне Спорт.

Раніше повідомлялося, що Олександр Зінченко висловився про розгромну поразку збірної України від Румунії на старті Євро-2024. Також нищівне фіаско своїй команди прокоментував головний тренер Сергій Ребров.

В іншому матчі стартового туру квартету E зустрінуться Бельгія та Словаччина (17 червня, початок – о 19:00 за київським часом).

Далі на українську збірну чекають ще два матчі групового етапу континентальній першості: проти Словаччини у Дюсельдорфі (21 червня, 16:00) та з Бельгією у Штутгарті (26 червня, 19:00).

До 1/8 фіналу чемпіонату Європи вийдуть дві найсильніші збірні кожного квартету, а також чотири найкращі володарі третіх місць.

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