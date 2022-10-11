Лунін вийде зі старту: "Шахтар" і "Реал" назвали склади на матч Ліги чемпіонів

Стали відомі стартові склади донецького "Шахтаря" та мадридського "Реала" на поєдинок 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів.

"Шахтар": Трубін, Конопля, Бондар, Матвієнко, Михайличенко, Степаненко, Бондаренко, Зубков, Судаков, Мудрик, Траоре

Запасні: Шевченко, Пятов, Кривцов, Тейлор, Козік, Криськів, Джурасек, Топалов, Очеретько, Петряк, Сікан, Кулаков

"Реал": Лунін, Васкес, Начо, Рюдігер, Менді, Вальверде, Чуамені, Кроос, Родріго, Бензема, Азар

Запасні: Лопес, Канісарес, Карвахаль, Мілітао, Алаба, Вальєхо, Модріч, Асенсіо, Камавінга, Одріосола, Вінісіус, Діас

Поєдинок "Шахтар" - "Реал" відбудеться сьогодні, 11 жовтня, на стадіоні польської "Легії" у Варшаві. Початок зустрічі - о 22:00 за київським часом. Онлайн-трансляція матчу доступна на нашому сайті.

В іншому матчі четвертого туру в групі F шотландський "Селтік" прийматиме німецький "РБ Лейпциг" . Ця гра також розпочнеться 11 жовтня о 22:00 за київським часом.

Після трьох турів "Шахтар" з 4 очками та перебуває на другому місці в своїй групі. Лідирує "Реал" з 9 балами. РБ "Лейпциг" із трьома пунктами посідає третю сходинку, а "Селтік" з одним очком замикає квартет.

Поєдинки 5-го туру групового раунду ЛЧ відбудуться 25 жовтня: "Селтік" - "Шахтар", РБ "Лейпциг" - "Реал".

Читайте також:

Шахтар - Реал: де дивитися матч Ліги чемпіонів і прогнози букмекерів

Динамо - Ренн: де дивитися матч Ліги Європи і прогнози букмекерів

Вадуц - Дніпро-1: де дивитися матч Ліги конференцій і прогнози букмекерів