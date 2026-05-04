Лунін вперше у сезоні провів "сухий" матч за "Реал"

"Вершкові" з українцем у воротах обіграли "Еспаньйол", відтермінувавши чемпіонство "Барселони".

Андрій Лунін / © Associated Press

Український голкіпер Андрій Лунін вперше у сезоні провів "сухий" матч за мадридський "Реал".

27-річний українець відіграв увесь поєдинок проти "Еспаньйол" у межах 34-го туру іспанської Ла Ліги. Він здійснив за гру три сейви, не пропустивши жодного м'яча.

У підсумку "вершкові" здобули виїзну перемогу з рахунком 2:0. Обидва голи мадридці забили в другому таймі — дубль оформив Вінісіус Жуніор, відзначившись на 55-й і 66-й хвилинах.

Це був 12-й матч Луніна за "Королівський клуб" цього сезону — він вперше зберіг свої ворота недоторканними.

Після цієї перемоги "Реал" (77 очок) продовжує посідати друге місце у Ла Лізі, за чотири тури до кінця на 11 балів відстаючи від "Барселони", яка лідирує.

Якби підопічні Альваро Арбелоа не зуміли обіграти "Еспаньйол" (39 очок, 13-та позиція), то каталонці достроково стали б чемпіонами.

У наступному турі "Реал" 10 травня на виїзді зіграє з "Барселоною", а "Еспаньйол" днем раніше завітає у гості до "Севільї".

