Лунін вийшов на заміну: "Реал" вдруге здолав "Манчестер Сіті" на шляху до чвертьфіналу ЛЧ

"Вершкові" впевнено пройшли "городян", які були змушені майже весь матч грати в меншості.

Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Реал" Мадрид / © Associated Press

Мадридський "Реал" на виїзді обіграв "Манчестер Сіті" в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2025/26. Поєдинок на стадіоні "Етіхад" у Манчестері завершився з рахунком 1:2.

Перша зустріч між командами відбулася 11 березня в Мадриді й завершилася розгромною перемогою "вершкових" (3:0).

Уже на старті другого матчу "городяни" залишилися в меншості — на 20-й хвилині Бернарду Сілва отримав пряму червону картку за гру рукою у власному штрафному майданчику. Вінісіус Жуніор реалізував пенальті й відкрив рахунок у поєдинку.

На 41-й хвилині підопічні Хосепа Гвардіоли в меншості зуміли відігратися — забитим м'ячем відзначився Ерлінг Голанд.

Одразу після перерви на поле у складі "Реала" вийшов український воротар Андрій Лунін, який розпочав матч на лавці для запасних. Він замінив Тібо Куртуа, який дістав пошкодження.

У другому таймі Лунін зробив три сейви та зберіг свої ворота недоторканними. Наприкінці матчу "Реал" вирвав перемогу — на 90+3-й хвилині Вінісіус Жуніор оформив дубль.

Таким чином, підопічні Альваро Арбелоа тріумфували з рахунком 5:1 за підсумками двох зустрічей та вийшли до чвертьфіналу.

Огляд матчу "Манчестер Сіті" — "Реал" Мадрид

"Реал" у чвертьфіналі Ліги чемпіонів зіграє з переможцем протистояння "Аталанта" (Італія) — "Баварія" (Німеччина). У першій грі мюнхенці розгромили "бергамасків" з рахунком 6:1.

Нагадаємо, минулого сезону переможцем Ліги чемпіонів став ПСЖ. У фіналі французький клуб розчавив міланський "Інтер" (5:0), вперше в історії вигравши найпрестижніший єврокубок.

