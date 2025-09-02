ТСН у соціальних мережах

Лунін залишив збірну України перед стартовими матчами відбору ЧС-2026: хто його замінить

Замість травмованого Андрія Луніна до табору "синьо-жовтих" викликали Георгія Бущана.

Андрій Лунін

Андрій Лунін / © Associated Press

Збірна України з футболу зазнала кадрової зміни перед стартовими матчами кваліфікації чемпіонату світу-2026 проти Франції та Азербайджану.

Як повідомляє офіційний сайт Української асоціації футболу (УАФ), табір "синьо-жовтих" через травму залишив воротар мадридського "Реала" Андрій Лунін.

Замість нього до національної команди було довикликано голкіпера саудівського "Аль-Шабаба" Георгія Бущана.

Раніше повідомлялося, що Богдан Михайличенко замінив у збірній України травмованого Олександра Тимчика.

Також до розташування "синьо-жовтих" довикликали Назара Волошина.

Відбір на ЧС-2026 підопічні Сергія Реброва розпочнуть у п'ятницю, 5 вересня, номінально домашнім матчем проти Франції у польському Вроцлаві. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

Після цього збірна України у вівторок, 9 вересня, проведе виїзний поєдинок з Азербайджаном у Баку. Гра розпочнеться о 19:00 за київським часом.

Переможець квартету отримає пряму путівку на ЧС-2026. Збірна, яка фінішує другою, спробує відібратися на планетарну першість через плейоф.

