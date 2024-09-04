Луніна номіновано на нагороду найкращому голкіперу 2024 року за версією France Football

Голкіпера мадридського "Реала" та збірної України Андрія Луніна номіновано на звання найкращого воротаря 2024 року за версією авторитетного журналу France Football, який вручає "Золотий м'яч".

25-річний українець потрапив до списку з десяти голкіперів, які претендують на престижну нагороду.

Разом з Луніним за трофей "Льва Яшина" поборються Діогу Кошта ("Порту"), Джанлуїджі Доннарумма (ПСЖ), Грегор Кобель "Боруссія" Дортмунд), Майк Меньян ("Мілан"), Гіоргі Мамардашвілі ("Валенсія"), Еміліано Мартінес ("Астон Вілла"), Унаї Сімон ("Атлетик" Більбао), Янн Зоммер ("Інтер" Мілан) і Ронвен Вільямс ("Мемелоді Сандаунз").

Андрій Лунін / Фото: x.com/ballondor

Минулого сезону Лунін зіграв 31 матч за "Реал" у всіх турнірах, пропустивши 32 голи та 12 поєдинків відігравши "на нуль".

Разом з мадридським клубом Андрій став переможцем Ліги чемпіонів та іспанської Примери.

Зазначимо, що чинним володарем нагороди "Льва Яшина" є голкіпер "Астон Вілли" та збірної Аргентини Еміліано Мартінес.

Читайте також:

Україна – Албанія: де дивитися і ставки букмекерів на матч Ліги націй

Ліга націй-2024/25: розклад і результати матчів 1-го туру

Ліга націй-2024/25: усі групи та турнірні таблиці