Луніна визнали найкращим гравцем матчу "Реала" у чемпіонаті Іспанії

Андрій Лунін / © Associated Press

Українського воротаря мадридського "Реала" Андрія Луніна визнали найкращим гравцем матчу 32-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2025/26 проти "Бетіса”.

Про це одразу після завершення поєдинку повідомили організатори турніру.

Упродовж зустрічі 27-річний український голкіпер зробив три сейви, але на останніх хвилинах все ж пропустив один гол, що коштувало "вершковим" перемоги — 1:1.

Це був 11-й матч Луніна за "Королівський клуб" цього сезону — він незмінно пропускав хоча б один гол у кожному з них.

"Сьогодні ми віддали всі сили, шкода, що такий результат. Попри все, ми повинні рухатися далі", — написав Лунін в Instagram після гри.

Після цього матчу "Реал" (74 очки) продовжує посідати друге місце в Ла Лізі. За п'ять турів до кінця підопічні Альваро Арбелоа на 8 балів відстають від "Барселони", яка має поєдинок у запасі.

У наступному матчі Примери "вершкові" 3 травня на виїзді зіграють з "Еспаньйолом".

Раніше повідомлялося, що зірковий вінгер "Барселони" Ламін Ямаль пропустить решту сезону через травму.