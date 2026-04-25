- Дата публікації
-
- Категорія
- Проспорт
- Кількість переглядів
- 78
- Час на прочитання
- 1 хв
Луніна визнали найкращим гравцем матчу "Реала" у чемпіонаті Іспанії
У поєдинку з "Бетісом" український голкіпер зробив три сейви, але не врятував свою команду від втрати очок.
Українського воротаря мадридського "Реала" Андрія Луніна визнали найкращим гравцем матчу 32-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2025/26 проти "Бетіса”.
Про це одразу після завершення поєдинку повідомили організатори турніру.
Упродовж зустрічі 27-річний український голкіпер зробив три сейви, але на останніх хвилинах все ж пропустив один гол, що коштувало "вершковим" перемоги — 1:1.
Це був 11-й матч Луніна за "Королівський клуб" цього сезону — він незмінно пропускав хоча б один гол у кожному з них.
"Сьогодні ми віддали всі сили, шкода, що такий результат. Попри все, ми повинні рухатися далі", — написав Лунін в Instagram після гри.
Після цього матчу "Реал" (74 очки) продовжує посідати друге місце в Ла Лізі. За п'ять турів до кінця підопічні Альваро Арбелоа на 8 балів відстають від "Барселони", яка має поєдинок у запасі.
У наступному матчі Примери "вершкові" 3 травня на виїзді зіграють з "Еспаньйолом".
Раніше повідомлялося, що зірковий вінгер "Барселони" Ламін Ямаль пропустить решту сезону через травму.