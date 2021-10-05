Лупцював лежачого: у Бразилії футболіст по-звірячому напав на арбітра під час матчу (відео)

Лупцював лежачого: у Бразилії футболіст по-звірячому напав на арбітра під час матчу (відео)

Рефері забрали до лікарні, а гравця арештувала поліція.

Страшний інцидент трапився в поєдинку другого дивізіону чемпіонату бразильського штату Ріу-Гранді-ду-Сул між командами "Гуарані" та "Сан-Паулу". У другому таймі матч перервали через напад гравця гостей на суддю.

На 61-й хвилині, коли рахунок був 1:0 на користь "Гуарані", 30-річний футболіст "Сан-Паулу" Вільям Рібейро не стримав власних емоцій та кинувся до головного арбітра Родріго Крівелларо. Він спершу збив рефері з ніг ударом кулаком, а потім щодуху вдарив його ногою по голові.

Внаслідок сильних ударів арбітр зустрічі знепритомнів. Після цього поєдинок було зупинено. Автомобіль швидкої допомоги забрав постраждалого до лікарні. Рібейро ж просто на футбольному полі заарештувала поліція.

Як повідомляє ESPN, посилаючись на слова представника бразильської поліції, Рібейро звинувачують у замаху на вбивство. Йому загрожує 20 років в'язниці. "Сан-Паулу" вже оголосив, що розриває контракт з футболістом.

William Ribeiro, que deu um chute no árbitro caído no gramado em jogo da Divisão de Acesso gaúcha, saiu do estádio assim pic.twitter.com/6PRnf1Nx0m — Non Sense Football (@_NSenseFootball) October 5, 2021

O meia William Ribeiro é preso por tentativa de homicídio após agredir o árbitro Rodrigo Crivellaro com um chute na cabeça durante o jogo entre São Paulo-RS x Guarani, válido pela Série A2 do Campeonato Gaúcho pic.twitter.com/dx2UJR86Sj — Mente De Futebol (@MenteFutebol1) October 5, 2021

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