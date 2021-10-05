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Лупцював лежачого: у Бразилії футболіст по-звірячому напав на арбітра під час матчу (відео)

Лупцював лежачого: у Бразилії футболіст по-звірячому напав на арбітра під час матчу (відео)

Скріншот відео

Рефері забрали до лікарні, а гравця арештувала поліція.

Страшний інцидент трапився в поєдинку другого дивізіону чемпіонату бразильського штату Ріу-Гранді-ду-Сул між командами "Гуарані" та "Сан-Паулу". У другому таймі матч перервали через напад гравця гостей на суддю.

На 61-й хвилині, коли рахунок був 1:0 на користь "Гуарані", 30-річний футболіст "Сан-Паулу" Вільям Рібейро не стримав власних емоцій та кинувся до головного арбітра Родріго Крівелларо. Він спершу збив рефері з ніг ударом кулаком, а потім щодуху вдарив його ногою по голові.

Внаслідок сильних ударів арбітр зустрічі знепритомнів. Після цього поєдинок було зупинено. Автомобіль швидкої допомоги забрав постраждалого до лікарні. Рібейро ж просто на футбольному полі заарештувала поліція.

Як повідомляє ESPN, посилаючись на слова представника бразильської поліції, Рібейро звинувачують у замаху на вбивство. Йому загрожує 20 років в'язниці. "Сан-Паулу" вже оголосив, що розриває контракт з футболістом.

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