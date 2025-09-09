ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
98
Час на прочитання
1 хв

Луїс Суарес отримав додаткову дискваліфікацію за плювок в обличчя тренеру суперника

Уругвайський форвард "Інтера" Маямі пропустить три матчі МЛС.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Луїс Суарес

Луїс Суарес / © Associated Press

Зірковий нападник "Інтера" Маямі Луїс Суарес отримав додаткову трьохматчеву дискваліфікацію в МЛС за плювок у члена тренерського штабу "Сіетл Саундерс" після поразки у фіналі Кубка ліг-2025 (0:3).

Про це повідомляє офіційний сайт ліги.

У ніч проти 1 вересня 38-річний уругваєць після фіналу Кубка ліг плюнув в обличчя одному з представників тренерського штабу суперника.

За свою витівку Суарес спершу отримав тривалий "бан" у цьому турнірі. Його дискваліфікували на шість матчів.

Тепер же МЛС вирішила додаково покарати форварда та усунула його ще на три гри регулярного чемпіонату.

Луїс не допоможе маямцям у матчах проти "Шарлотта" (13 вересня), "Сіетл Саундерс" (16 вересня) та "Ді Сі Юнайтед" (20 вересня).

Додамо, що асистента тренера "Сіетл Саундерс" Стівена Ленгарта, якого раніше було відсторонено на п'ять поєдинків Кубка ліг, дискваліфікували до кінця поточного сезону МЛС, включно з плейоф. Він не зможе перебувати на полі, поблизу нього, у роздягальнях та приміщеннях стадіону.

Цього сезону Суарес провів 32 матчі за клуб у всіх турнірах, забивши 10 голів і віддавши 14 асистів.

"Інтер" Маямі, де, окрім Суареса, виступають його колишні одноклубники з "Барселони" Ліонель Мессі, Серхіо Бускетс та Жорді Альба наразі посідає шосте місце у Східній конференції МЛС.

Раніше повідомлялося, що Мессі оформив дубль в останньому домашньому матчі за збірну Аргентини.

Дата публікації
Кількість переглядів
98
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie