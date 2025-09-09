Луїс Суарес отримав додаткову дискваліфікацію за плювок в обличчя тренеру суперника

Луїс Суарес / © Associated Press

Зірковий нападник "Інтера" Маямі Луїс Суарес отримав додаткову трьохматчеву дискваліфікацію в МЛС за плювок у члена тренерського штабу "Сіетл Саундерс" після поразки у фіналі Кубка ліг-2025 (0:3).

Про це повідомляє офіційний сайт ліги.

У ніч проти 1 вересня 38-річний уругваєць після фіналу Кубка ліг плюнув в обличчя одному з представників тренерського штабу суперника.

За свою витівку Суарес спершу отримав тривалий "бан" у цьому турнірі. Його дискваліфікували на шість матчів.

Тепер же МЛС вирішила додаково покарати форварда та усунула його ще на три гри регулярного чемпіонату.

Луїс не допоможе маямцям у матчах проти "Шарлотта" (13 вересня), "Сіетл Саундерс" (16 вересня) та "Ді Сі Юнайтед" (20 вересня).

Додамо, що асистента тренера "Сіетл Саундерс" Стівена Ленгарта, якого раніше було відсторонено на п'ять поєдинків Кубка ліг, дискваліфікували до кінця поточного сезону МЛС, включно з плейоф. Він не зможе перебувати на полі, поблизу нього, у роздягальнях та приміщеннях стадіону.

Цього сезону Суарес провів 32 матчі за клуб у всіх турнірах, забивши 10 голів і віддавши 14 асистів.

"Інтер" Маямі, де, окрім Суареса, виступають його колишні одноклубники з "Барселони" Ліонель Мессі, Серхіо Бускетс та Жорді Альба наразі посідає шосте місце у Східній конференції МЛС.

