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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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Лузан учетверте в кар'єрі стала чемпіонкою Європи з веслування на каное

Людмила завоювала свою третю медаль на нинішній континентальній першості.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Людмила Лузан

Людмила Лузан / © Associated Press

Українка Людмила Лузан здобула золоту медаль чемпіонату Європи-2025 з веслування на байдарках і каное, який відбувається у чеському Рачице.

28-річна уродженка Івано-Франківська перемогла у змаганнях каное-одиночок на дистанції 500 м, фінішувавши першою з результатом 2:06,807 хвилини.

Друге місце посіла представниця Угорщини Река Опавскі (2:08,793), а бронзовою призеркою стала іспанка Марія Корбера (2:11,004).

Для Лузан ця медаль стала третьою на нинішній континентальній першості. Раніше вона здобула срібні нагороди у каное-одиночці на 200 м та у каное-двійці на 200 м разом з Іриною Федорів.

Загалом Людмила учетверте в кар'єрі стала чемпіонкою Європи з веслування на каное.

Лузан є триразовою олімпійською медалісткою. У Токіо-2020 вона виборола "срібло" у каное-двійці на дистанції 500 метрів і "бронзу" у змаганнях каное-одиночок на 200-метрівці. У Парижі-2024 українка завоювала "срібло" на каное-двійці на 500-метрівці.

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