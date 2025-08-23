Лузан виграла третє "золото" ЧС-2025 з веслування на байдарках і каное

Людмила Лузан та Ірина Федорів / © Федерація каное України

Збірна України здобула третю золоту медаль на чемпіонаті світу-2025 з веслування на байдарках і каное, який відбувається в італійському Мілані.

Людмила Лузан та Ірина Федорів перемогли в каное-двійці на дистанції 200 метрів.

У боротьбі за "золото" українки випередили нейтральних спортсменок з білоруськими паспортами Юлію Трушкіну та Інну Неделкіну.

Для Лузан це третє "золото" на ЧС-2025. Напередодні вона разом з Іриною Федорів тріумфувала у каное-двійці на дистанції 500 метрів, а вже сьогодні перемогла на 500-метрівці в каное-одиночці.

28-річна уродженка Івано-Франківська встановила особистий рекорд за кількістю золотих нагород на одному чемпіонаті світу.

Загалом у колекції Лузан уже 7 золотих медалей на чемпіонатах світу.

Попереду в Людмили ще один фінал – в каное-одиночці на дистанції 200 метрів. Він відбудеться у неділю, 24 серпня.

Зазначимо, що Лузан є триразовою олімпійською медалісткою. У Токіо-2020 вона виборола "срібло" у каное-двійці на дистанції 500 метрів і "бронзу" у змаганнях каное-одиночок на 200-метрівці. У Парижі-2024 українка завоювала "срібло" в каное-двійці на 500-метрівці.

