- Дата публікації
-
- Категорія
- Проспорт
- Кількість переглядів
- 128
- Час на прочитання
- 1 хв
Лузан виграла третє "золото" ЧС-2025 з веслування на байдарках і каное
Людмила разом з Іриною Федорів тріумфувала у каное-двійці на дистанції 200 метрів.
Збірна України здобула третю золоту медаль на чемпіонаті світу-2025 з веслування на байдарках і каное, який відбувається в італійському Мілані.
Людмила Лузан та Ірина Федорів перемогли в каное-двійці на дистанції 200 метрів.
У боротьбі за "золото" українки випередили нейтральних спортсменок з білоруськими паспортами Юлію Трушкіну та Інну Неделкіну.
Для Лузан це третє "золото" на ЧС-2025. Напередодні вона разом з Іриною Федорів тріумфувала у каное-двійці на дистанції 500 метрів, а вже сьогодні перемогла на 500-метрівці в каное-одиночці.
28-річна уродженка Івано-Франківська встановила особистий рекорд за кількістю золотих нагород на одному чемпіонаті світу.
Загалом у колекції Лузан уже 7 золотих медалей на чемпіонатах світу.
Попереду в Людмили ще один фінал – в каное-одиночці на дистанції 200 метрів. Він відбудеться у неділю, 24 серпня.
Зазначимо, що Лузан є триразовою олімпійською медалісткою. У Токіо-2020 вона виборола "срібло" у каное-двійці на дистанції 500 метрів і "бронзу" у змаганнях каное-одиночок на 200-метрівці. У Парижі-2024 українка завоювала "срібло" в каное-двійці на 500-метрівці.
Раніше повідомлялося, що український стрибун у висоту Олег Дорощук уперше в кар'єрі виграв етап Діамантової ліги.