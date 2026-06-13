Лузан завоювала п'яте у кар'єрі "золото" чемпіонату Європи з веслування

Людмила Лузан / © Associated Press

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Українка Людмила Лузан здобула першу медаль на чемпіонаті Європи-2026 з веслування на байдарках та каное.

Наша 29-річна співвітчизниця виборола "золото" у жіночій каное-одиночці на дистанції 200 метрів.

У фінальному заїзді Людмила подолала дистанцію за 43,710 секунди — на понад 1,7 секунди випередивши найближчу переслідувачку з Італії.

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Таким чином, Лузан захиститла звання чемпіонки Європи з веслування в каное-одиночці на 200 м.

Це "золото" стало для неї п'ятим у кар'єрі на Євро з веслування. Загалом в активі Лузан тепер 13 медалей континентальних першостей.

Євро-2026 з веслування. Каное-одиночка, 200 м

1. Людмила Лузан (Україна) — 43,710 секунди

2. Олімпіа Делла Джустіна (Італія) — 45,439 секунди

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3. Дорота Боровська (Польща) — 45,504 секунди

Зазначимо, що Лузан є триразовою олімпійською медалісткою. У Токіо-2020 вона виборола "срібло" у каное-двійці на дистанції 500 метрів і "бронзу" у змаганнях каное-одиночок на 200-метрівці. У Парижі-2024 українка завоювала "срібло" в каное-двійці на 500-метрівці.

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