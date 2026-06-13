ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
37
Час на прочитання
1 хв

Лузан завоювала п'яте у кар'єрі "золото" чемпіонату Європи з веслування

Людмила перемогла у каное-одиночці на дистанції 200 метрів.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Коментарі
Людмила Лузан

Людмила Лузан / © Associated Press

Українка Людмила Лузан здобула першу медаль на чемпіонаті Європи-2026 з веслування на байдарках та каное.

Наша 29-річна співвітчизниця виборола "золото" у жіночій каное-одиночці на дистанції 200 метрів.

У фінальному заїзді Людмила подолала дистанцію за 43,710 секунди — на понад 1,7 секунди випередивши найближчу переслідувачку з Італії.

Таким чином, Лузан захиститла звання чемпіонки Європи з веслування в каное-одиночці на 200 м.

Це "золото" стало для неї п'ятим у кар'єрі на Євро з веслування. Загалом в активі Лузан тепер 13 медалей континентальних першостей.

Євро-2026 з веслування. Каное-одиночка, 200 м

1. Людмила Лузан (Україна) — 43,710 секунди

2. Олімпіа Делла Джустіна (Італія) — 45,439 секунди

3. Дорота Боровська (Польща) — 45,504 секунди

Зазначимо, що Лузан є триразовою олімпійською медалісткою. У Токіо-2020 вона виборола "срібло" у каное-двійці на дистанції 500 метрів і "бронзу" у змаганнях каное-одиночок на 200-метрівці. У Парижі-2024 українка завоювала "срібло" в каное-двійці на 500-метрівці.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
37
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie