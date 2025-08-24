Лузан здобула четверте "золото" на ЧС-2025 з веслування на байдарках і каное

Людмила Лузан / © Associated Press

Українка Людмила Лузан завоювала четверту золоту медаль на чемпіонаті світу-2025 з веслування на байдарках і каное, який відбувається в італійському Мілані.

28-річна уродженка Івано-Франківська перемогла в каное-одиночці на дистанції 200 метрів, фінішувавши з результатом 46,09 секунди.

Для Лузан це вже четверте "золото" на ЧС-2025. Раніше вона разом з Іриною Федорів тріумфувала у каное-двійці на дистанціях 500 і 200 метрів, а також перемогла на 500-метрівці в каное-одиночці.

Таким чином, Людмила встановила особистий рекорд за кількістю медалей на одній світовій першості – чотири. Вона не програла жоден заїзд на ЧС-2025.

Загалом у її колекції 8 золотих медалей на чемпіонатах світу.

Зазначимо, що Лузан є триразовою олімпійською медалісткою. У Токіо-2020 вона виборола "срібло" у каное-двійці на дистанції 500 метрів і "бронзу" у змаганнях каное-одиночок на 200-метрівці. У Парижі-2024 українка завоювала "срібло" в каное-двійці на 500-метрівці.

