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Лузан здобула "золото" чемпіонату світу-2026 з веслування
Українка захистила титул чемпіонки світу.
Українка Людмила Лузан завоювала першу золоту медаль на чемпіонаті світу-2026 з веслування на байдарках і каное.
29-річна спортсменка перемогла у каное-одиночці на олімпійській дистанції 200 метрів, захистивши титул чемпіонки світу.
Лузан фінішувала з результатом 44,40 секунди. Найближчу переслідувачку українка випередила на 0,5 секунди.
ЧС-2026 з веслування на байдарках і каное. Каное-одиночка, 200 м (жінки)
1. Людмила Лузан (Україна) — 44,40 секунди
2. Софія Дженсен (Канада) +0,50
3. Невін Гаррісон (США) +0,54
Це дев'ята золота медаль для Лузан у кар'єрі на чемпіонатах світу з веслування на байдарках і каное.
На ЧС-2026 вона виборола другу медаль. Перед цим Людмила також стала срібною призеркою у каное-двійці на 500-метрівці разом з Анастасією Рибачок.
Раніше повідомлялося, що на війні проти російських окупантів загинув чемпіон України з велоспорту.