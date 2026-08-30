Лузан здобула "золото" чемпіонату світу-2026 з веслування

Людмила Лузан / © Associated Press

Реклама

Українка Людмила Лузан завоювала першу золоту медаль на чемпіонаті світу-2026 з веслування на байдарках і каное.

29-річна спортсменка перемогла у каное-одиночці на олімпійській дистанції 200 метрів, захистивши титул чемпіонки світу.

Реклама

Лузан фінішувала з результатом 44,40 секунди. Найближчу переслідувачку українка випередила на 0,5 секунди.

Реклама

ЧС-2026 з веслування на байдарках і каное. Каное-одиночка, 200 м (жінки)

1. Людмила Лузан (Україна) — 44,40 секунди

2. Софія Дженсен (Канада) +0,50

3. Невін Гаррісон (США) +0,54

Це дев'ята золота медаль для Лузан у кар'єрі на чемпіонатах світу з веслування на байдарках і каное.

Реклама

На ЧС-2026 вона виборола другу медаль. Перед цим Людмила також стала срібною призеркою у каное-двійці на 500-метрівці разом з Анастасією Рибачок.

Раніше повідомлялося, що на війні проти російських окупантів загинув чемпіон України з велоспорту.

Новини партнерів