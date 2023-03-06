"Львів" вирвав перемогу над "Минаєм" у західноукраїнському дербі аутсайдерів УПЛ

У матчі-закритті 16-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) "Львів" на своєму полі обіграв "Минай". Поєдинок на стадіоні СКІФ у Львові завершився мінімальною перемогою господарів – 1:0.

Командам довго не вдавалося відкрити рахунок. Єдиний гол у цій грі було забито в другому таймі. На 77-й хвилині перемогу львівському колективу приніс точний удар Артура Ременяка.

"Львів" (12 очок) перервав серію із трьох поразок поспіль в УПЛ, але залишився на останньому місці турнірної таблиці. "Минай" (14 балів) перебуває на передостанній сходинці.

У наступному турі львів'яни зіграють проти "Зорі", а закарпатський клуб зустрінеться з "Олександрією". Обидва матчі відбудуться 11 березня.

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