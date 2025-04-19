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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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Львів – зелено-білий: "Карпати" впевнено обіграли "Рух" у принциповому дербі (відео)

Команда Владислава Лупашка взяла важливі очки у боротьбі за потрапляння до єврокубків на наступний сезон.

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Карпати" – "Рух"

"Карпати" – "Рух" / © ФК Карпати

"Карпати" перемогли "Рух" у матчі 25-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2024/25. Поєдинок на стадіоні "Україна" у Львові завершився з рахунком 3:1.

"Зелено-білі" відкрили рахунок на 20-й хвилині зустрічі – відзначився бразилець Бруніньйо, якому асистував його співвітчизник Ігор Невес.

Наприкінці першого тайму підопічні Владислава Лупашка подвоїли свою перевагу в рахунку – на 45-й хвилині Невес забив дебютний гол в УПЛ.

У другому таймі "леви" довели справу до розгрому – на 72-й хвилині Амбросій Чачуа завдав влучного удару головою після навісу Дениса Мірошниченка. Однак автогол записали на Дениса Підгурського.

За хвилину до кінця основного часу "жовто-чорні" забили гол престижу – автором результативного удару став Євген Пастух.

Огляд матчу "Карпати" – "Рух"

Після цього матчу "Карпати" (39 очок) посідають п'яте місце в УПЛ. "Леви" на 2 бали відстають від "Полісся", яке з матчем у запасі йде на четвертій позиції.

"Рух" (30 очок) залишилася на дев'ятій позиції елітного дивізіону чемпіонату України.

У наступному турі УПЛ 26 квітня "Карпати" на виїзді зіграють проти "Оболоні", а "Рух" того ж дня завітає у гості до "Чорноморця".

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