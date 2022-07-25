Львівський кікбоксер загинув, захищаючи Україну від російських окупантів

Війна з Росією забрала життя українського інженера та кікбоксера клубу Triumph martial arts Gym Миколи Забавчука.

Львівський спортсмен, який боронив батьківщину в лавах ЗСУ, загинув внаслідок ворожого артилерійського обстрілу Краматорська Донецької області.

Сумну звістку повідомила мати загиблого кікбоксера Лариса Забавчук на своїй сторінці у Facebook.

"Вчора загинув мій син. Коротке повідомлення про обстріл в Краматорську і трьох загиблих чоловіків, а в серці - невимовний біль і неприйняття реальності. Він був найкращим - який тільки може бути син і брат, вірний товариш і гідний чоловік. Будував плани, дуже любив життя, свою сім'ю, хрещеників. Я не знаю, як я буду без нього жити.

Я проклинаю тих нелюдів, які обривають політ наших дітей. Бажаю матерям України берегти своїх синів, бо я свого не вберегла", - написала мама спортсмена.

Раніше повідомлялося, що польський боєць MMA загинув на Донбасі, захищаючи Україну від російських окупантів.

Читайте також:

Вихованець "Карпат" загинув, захищаючи Україну від рашистів

У боях з рашистами на Харківщині загинув ексчемпіон України та державний тренер з водного поло

Гутцайт розповів, скільки українських спортсменів і тренерів вбили рашисти