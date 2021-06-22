"Любимо собі пригоди на дупу, тому обкакалися": капітан збірної Росії виправдався за фіаско на Євро-2020

Артем Дзюба знайшов оригінальну причину розгромної поразки своєї команди від Данії.

Капітан збірної Росії Артем Дзюба емоційно висловився про розгромну поразку від Данії (1:4), яка залишила його команду за бортом Євро-2020.

"Передусім, ми самі програли собі. На такому рівні свої напівмоменти або стовідсоткові моменти треба забивати, а замість цього ми пропускаємо гол - божевільний удар. І начебто ми повністю справлялися з Данією. І те, що вони тримали м'яч, і те, що вони будуть робити, ми все це прекрасно розуміли, знали, розбирали досконало.

І пропускаємо такий гол. Потім знову собі привозимо. Це не говорить про те, що той чи інший, ми всі разом програємо. Сьогодні програла саме команда, гравці. Не тренерський штаб, не хтось інший, а ми, гравці, програли. Ми в повній попі.

Не може у нас бути найкращий плеймейкер в команді - воротар. Всі передачі - голкіперу, як тільки хороший суперник, добротний. Якщо бельгійці, видно, рівень вищий, то Данія - приблизно плюс-мінус нашого рівня. Ось так ось ми любимо собі пригоди на дупу. Тому сьогодні обкакалися. На такому рівні не можна спотикатися і падати", - сказав Дзюба після матчу в ефірі Матч ТВ.

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Збірна Росії (3 очки) фінішувала на останньому місці у квартеті В. Бельгійці (9 очок) посіли першу сходинку групи, Данія (3) - друга, Фінляндія (3) - третя.

Раніше ТСН Проспорт писав про бурхливу реакцію соцмереж на ганебний виступ команди із РФ на Євро-2020.

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