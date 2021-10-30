"Любителі, а не професіонали": Луческу знову лютує після перемоги "Динамо" над "Маріуполем"

Румунський керманич засмучений, що його підопічні довели матч до нервової кінцівки.
Головний тренер київського "Динамо" Мірча Луческу розкритикував своїх підопічних після перемоги над "Маріуполем" у поєдинку 13-го туру української Прем'єр-ліги.
Незважаючи на здобуті три очки, 76-річний фахівець залишився невдоволений поганою реалізацією моментів "біло-синіми", що ледь не вплинуло на підсумкок зустрічі.
Зазначимо, що аналогічне обурення діями своїх гравців керманич киян відчував і після нещодавнього кубкового протистояння з приазовцями, яке його підопічні також завершили мінімальною перемогою.
"Дуже злий на гравців, команду. І зараз, і у матчі на Кубок повелися як любителі, а не професіонали. Могли закінчити і 5:1, і 6:1, але замість того, щоб забивати, контролювати перебіг гри - розслабилися, грали як хотіли, кожен тягнув ковдру на себе, кожен хотів забити. Вийшло те, що вийшло. Нервова кінцівка.
У нас було багато моментів, але кожен трактував так, як хотів. І трактував неправильно. Було багато егоїзму з боку моїх гравців на полі. Ми розберемося з цим", - сказав Луческу в ефірі каналів Футбол 1/2/3.
- "Біло-сині" (35 очок) продовжують лідирувати в турнірній таблиці УПЛ. Відрив від "Шахтаря" зріс до 6 балів, але "гірники" знову скоротять відставання, якщо сьогодні переможуть "Десну".
- "Маріуполь" з 4 пунктами посідає останню сходинку чемпіонату.
- У наступному турі УПЛ кияни 6 листопада приймуть "Ворсклу", азовці у той же день гостюватимуть у "Миная". Перед цим "Динамо" 2 листопада в Києві зіграє з "Барселоною" в 4-му турі групового етапу Ліги чемпіонів.
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