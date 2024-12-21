"Люблю тебе, моє жадібне пузо": Усик звернувся до Ф'юрі в день реваншу (відео)

Володар титулів WBA, WBO, WBC та IBO в надважкій вазі Олександр Усик звернувся до ексчемпіона Тайсона Ф'юрі в день їхнього бою-реваншу.

У грайливій манері український боксер побажав своєму супернику доброго ранку, укотре назвавши британця "жадібним пузом", а також зізнався у любові.

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"Доброго ранку, Тайсоне. Як ти? Я люблю тебе, моє жадібне пузо. Мій друже, жадібне пузо, побачимось сьогодні. Люблю тебе", – сказав Усик.

“I love you, my greedy belly!”



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Реванш Усик – Ф'юрі відбудеться 21 грудня в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія). На кону стоятимуть усі титули, якими володіє український боксер.

На нашому сайті доступна текстова онлайн-трансляція бою-реваншу Усик – Ф'юрі.

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На відміну від першого бою, цього разу на кону не стоятиме звання абсолютного чемпіона світу, оскільки раніше Олександр відмовився від титулу IBF. Тепер ним володіє британець Даніель Дюбуа, який уже встиг захистити його, нокаутувавши свого співвітчизника Ентоні Джошуа.

Нагадаємо, у ніч проти 19 травня 2024 року Усик роздільним рішенням суддів переміг Ф'юрі у поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі. Наприкінці дев'ятого раунду Олександр відправив суперника в нокдаун.

Таким чином, Олександр захистив пояси WBO, WBA, IBO та IBF, а також відібрав у "Циганського короля" титул WBC. Усик став першим абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні у XXI столітті.

До цього останнім "абсолютом" у хевівейті був Леннокс Льюїс, який здобув цей статус 1999 року, коли переміг Евандера Холіфілда. Тоді на кону стояли титули WBA, WBC та IBF. Пояс WBO було визнано рівноцінним 2007 року, тому Усик став першим в історії "абсолютом" у надважкій вазі з чотирма головними титулами.

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