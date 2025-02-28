"Люди досі не віддають йому належного": ексчемпіон світу висловив захоплення Усиком

Колишній чемпіон світу Хасім Рахман прокоментував перемогу володаря титулів WBA, WBO, WBC та IBO у надважкій вазі Олександра Усика в бою-реванші з Тайсоном Ф'юрі.

52-річний американець висловив своє захоплення українцем, включивши його до списку найвеличніших боксерів в історії.

"Усик має досконалу техніку. Я завжди казав, що він чудовий боксер, і в нього достатньо сили в ударах, щоб завдати шкоди Тайсону. Тож він зробив те, чого я і очікував – виграв бій.

Я не вважаю, що це була беззаперечна перемога – я нарахував 8-4. Усик просто зробив те, що він робить завжди – виграв чисто і показав, чому він є одним з найкращих хевівейтерів в історії. Я ставлю його до категорії найвеличніших боксерів усіх часів. Якщо дивитися на статистику і те, що він зробив, то я не бачу нікого, хто б з ним зрівнявся.

Факти говорять самі за себе: Усик виграв "золото" Олімпіади, він єдиний, хто об'єднав чотири пояси у крузервейті, а потім піднявся до хевівейту і знову об'єднав чотири титули. Цього ніхто не робив раніше.

Він не може повернути час назад і побитися з молодим Алі чи молодим Тайсоном. Все, що він може – це побити тих, хто зараз перед ним. І він це робить на кожному рівні.

Те, що зробив Усик – це унікально, і люди досі не віддають йому належного. Він має бути у розмові про найкращих бійців усіх часів", – сказав Рахман в інтерв'ю You-tube каналу FightHype.

У послужному списку 38-річного Усика 23 перемоги (14 – нокаутом) у 23 поєдинках. Українець залишається непереможним на професійному рингу.

Раніше Усик виявив бажання провести об'єднавчий поєдинок з британцем Даніелем Дюбуа, який зараз володіє поясом IBF.

Для Олександра це шанс стати триразовим абсолютним чемпіоном. У травні 2024-го він став першим абсолютним чемпіоном світу в надважкій вазі в XXI столітті, коли в першому бою переміг Ф'юрі. Уперше в кар'єрі Усик здобув звання "абсолюта" 2018 року, здолавши росіянина Мурата Гассієва в об'єднавчому поєдинку в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг).

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