"Люди в Україні страждають ні за що": ексбос Формули-1 виправдався за свої слова на підтримку Путіна

Наприкінці червня 91-річний функціонер схвально висловився про кремлівського диктатора Володимира Путіна.

Екклстоун несподівано зазначив, що готовий навіть "схопити кулю" за російського "фюрера". Більше того, британський бізнесмен звинуватив Україну та її президента Володимира Зеленського в тому, що не було нічого зроблено для запобігання війні.

Зіткнувшись з шаленою критикою спортивного світу на свою адресу, колишній керівник Формули-1 вирішив виправдатися за свою резонансну заяву. Він запевнив, що йому шкода українців, адже вони не заслуговують на війну та страждання.

"Можливо, для мене добре позбутись кількох речей. Речей, які турбують мене через сказане раніше і через те, що про це думають люди. Часто люди виходять і кажуть чи роблять речі, особливо не думаючи. Можливо, я вчинив так само і можу зрозуміти тих, хто думає, що я вигороджую скоєне ним (йдеться про Путіна - прим.) в Україні, хоча це не так.

Я ріс у часи Другої світової війни, останньої війни, тому я знаю, що це таке. Мені дуже шкода людей в Україні, які страждають ні за що. Вони не зробили нічого поганого, нічого не починали, вони нічого не зробили і просто хочуть жити далі. Вони хочуть, щоб їхні діти ходили до шкіл, хочуть намагатись ходити на роботу і заробляти на життя для своєї сім'ї. Вони не заслуговують страждань.

У цьому (йдеться про війну - прим.) нема нічого хорошого, я не бачу, щоб хтось щось здобув з цього, і вважаю, що вони повинні зібратись та дійти згоди. Мені шкода, якщо щось зі сказаного мною когось засмутило, тому що я не мав такого наміру", - сказав Екклстоун в інтерв'ю Sky Sports.

Раніше слова Екклстоуна на підтримку президента РФ жорстко засудило нинішнє керівництво "королівських перегонів". А семиразовий чемпіон світу Льюїс Гемілтон заявив, що підтримка Путіна - поза його розумінням.

Екклстоун керував "Формулою-1" від 1978 до 2017 року;

У своїх інтерв'ю бізнесмен неодноразово хвалив режими Адольфа Гітлера та власне Путіна. 2019 року Екклстоун заявляв, що хотів би, щоб Путін захопив Європу.

Після повномасштабного вторгнення РФ до України нинішнє керівництво виявилося значно розумнішим, ніж Екклстоун, та розірвало контракт на проведення етапу Гран-прі "Формули-1" на території країни-окупантки. Контракт "Формули-1" з Росією був розрахований до 2025 року. Від 2014 року етап відбувався в Сочі, від сезону-2023 Гран-прі Росії планували проводити на новій трасі "Ігора Драйв" під Санкт-Петербургом.

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