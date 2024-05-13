"Люди з України хоробрі, не ховайся": ще один чемпіон світу викликав Ломаченка на бій

Шакур Стівенсон слідом за Джервонтою Девісом заявив про готовність вийти в ринг з українцем.

Чемпіон світу за версією WBC у легкій вазі Шакур Стівенсон висловив бажання провести бій проти володаря титулу IBF Василя Ломаченка, який 12 травня яскраво нокаутував колишнього "абсолюта" в легкому дивізіоні Джорджа Камбососа.

26-річний американський боксер звернувся до українця на своїй сторінці у Twitter, висловивши сподівання, що Василь не уникатиме поєдинку з ним.

"Я поважаю твій стиль. Я поважаю те, що ти – легенда, але я не поважаю твою готовність не битися зі мною. Люди з України хоробрі. Не ховайся за Top Rank, тому що це не сміливо з твого боку", – написав Шакур.

Також Стівенсон прокоментував перемогу Ломаченка над Камбососом. Українець нокаутував австралійця в 11-му раунді та здобув вакантний пояс чемпіона світу за версією IBF у легкій вазі.

"Ось що я скажу: Лома – все ще до біса хороший боєць. Минулої ночі він показав свої навички, і я думаю, що він особливий боєць, один з тих, які народжуються раз у житті.

Сподіваюся, що його команда та найвищі інстанції заберуться зі шляху і дозволять мені показати свої навички проти нього, бо я вважаю, що стилістично це було б протистояння двох найвправніших шахових майстрів. А поки що стежте за мною 6 липня. Ви всі забули, наскільки я великий", – написав Стівенсон.

Зазначимо, що раніше Ломаченку вже кинув виклик чемпіон світу за версією WBA у легкій вазі Джервонта Девіс. Своєю чергою, промоутер Боб Арум назвав ймовірну дату наступного бою українця та імена потенційних суперників.

Додамо, що світ боксу захопився ефектною перемогою Ломаченка над Камбососом. На успіх свого кума та співвітчизника вже відреагував чемпіон світу в надважкій вазі за версіями WBO, WBA, IBO та IBF Олександр Усик.

Нагадаємо, на нашому сайті можна переглянути відео найкращих моментів бою Ломаченко – Камбосос.

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