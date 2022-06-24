"Люди захоплюватимуться мною, бо я - легенда боксу": Джошуа зробив гучну заяву перед реваншем з Усиком

"Люди захоплюватимуться мною, бо я - легенда боксу": Джошуа зробив гучну заяву перед реваншем з Усиком

Ексчемпіон світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа прокоментував майбутній поєдинок проти володаря титулів WBA, IBF, WBO та IBO Олександра Усика.

Британський боксер заявив, що завдяки перемозі над Усиком хоче повернути собі статус короля надважкого дивізіону. Ей Джей збирається попрацювати над своїми слабкими сторонами, аби знову заволодіти чемпіонськими поясами.

"Я відчуваю, що, коли я виграю бій з Усиком, то знову отримаю заслужену повагу. Люди захоплюватимуться мною, бо я - легенда боксу. Я битимуся за звання чемпіона світу у своєму 16-му поєдинку в надважкій вазі. Мені здається, що це трохи недооцінюють.

Це буде вже 12-й титульний поєдинок для мене. І хоча ми збираємо аншлаги на стадіонах, мене це не дуже турбує. Я просто хочу, щоб мене шанували. Мені зручніше знати, що я вже зустрічався з Усиком у рингу, але він може провести зовсім інший поєдинок.

Мій підхід до тренувань змінився, адже я знаю, де мені чогось не вистачало і де були мої слабкі місця. У мене є третій шанс стати чемпіоном світу в надважкій вазі. Я не збираюся виходити в ринг, думаючи, що це буде легко. Я розберуся зі своїми слабкими сторонами, а потім повинен все правильно зробити і стати чемпіоном. Це завдання мені до снаги", - цитує Джошуа ESPN.

Поєдинок Усик - Джошуа відбудеться 20 серпня у місті Джидда в Саудівській Аравії. Напередодні відбулося офіційне оголошення реваншу між українцем і британцем.

Нагадаємо, в ніч проти 26 вересня 2021 року Усик у Лондоні переміг Джошуа одноголосним суддівським рішенням - 117-112, 116-112 і 115-113, і завоював титули IBF, WBO, WBA і IBO в надважкій вазі. Після цього британець активував опцію реваншу, яка була прописана в контракті на перший бій.

Тож у поєдинку-реваншу на кону стоятимуть всі титули, які українець відібрав у британця минулого року.

В активі 35-річного Усика 19 перемог (13 - нокаутом) у 19 поєдинках. Три з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

У послужному списку 32-річного Джошуа 24 перемоги (22 - нокаутом) і дві поразки. Вперше Ей Джей програв у червні 2019 року Енді Руїсу, але в грудні того ж року переміг мексиканця в реванші та повернув собі титули.

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