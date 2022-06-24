"Люди зазомбовані": український голкіпер, який грав у РФ, розповів про вплив російської пропаганди

Колишній воротар збірної України Максим Левицький, який тривалий період своєї кар'єри виступав у Росії, висловився про те, як пропаганда країни-агресорки перетворює росіян на "зомбі".

49-річний ексфутболіст вважає, що саме фактор потужної пропаганди зіграв важливу роль під час повномасштабного вторгнення російських військ до України.

"Варто розуміти, що звірства на українській землі чинив не лише Путін, а 120 тисяч таких "путіних". Це окремі люди, росіяни. Потрібно пам'ятати про роль Останкінської вежі, яка ретранслює пропаганду 24/7. Особисто я почав це помічати від 2008 року, від війни проти Грузії.

Спершу я теж піддавався, але потім почав критично мислити. У момент жахливих подій під Києвом на одну ніч я прихистив родичів своїх знайомих з Гостомеля, які потім вирушили на захід. Так от російські солдати у спілкуванні з ними запитували: "Куди ви поїдете? До цих бандерівців? Вас там розстріляють". Люди зазомбовані і реально у це вірять", - сказав Левицький в інтерв'ю "Футбол 24".

Також воротар заговорив про менталітет росіян та їхню відмінність від українців.

"Народом я їх не назву. Це, швидше, населення. Люди навіть на протести не хочуть виходити, вони інертні. Натомість в українців є гасло "Воля або смерть". Знаєте, після подій в Бучі та Ірпені або того, що зараз відбувається на Херсонщині, тепер усі зрозуміли, чому стався Голодомор і яким чином його організовували. Немає вибору - або ти зі зброєю в руках борешся, або тебе захоплюють, катують, а тоді все одно вбивають", - пояснив Левицький.

Додамо, що Максим Левицький народився в Ростовській області і протягом 9 років виступав у складі російських клубів, зокрема московських "Спартаку" і "Динамо". Ігорву кар'єру він завершив 2009 року. На його рахунку також 8 матчів за збірну України в період від 2000-го до 2002 року.

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