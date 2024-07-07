"Людські можливості безмежні": Костадінова привітала Магучіх, яка побила її світовий рекорд

Колишня болгарська легкоатлетка Стефка Костадінова привітала українку Ярославу Магучіх, яка побила її світовий рекорд у жіночих стрибках у висоту.

На етапі Діамантової ліги в Парижі 22-річна спортсменка з Дніпра першою в історії взяла висоту 2,10 метра.

Таким чином, Ярослава побила світовий рекорд, який тримався впродовж 37 років. Магучіх перевершила досягнення Костадінової, яка 1987 року на чемпіонаті світу в Римі стрибнула на 2,09 метра.

"Я рада, що світовий рекорд у стрибках у висоту серед жінок зараз становить 210 см. Я була впевнена, що це колись станеться. Досягнення українки Ярослави Магучіх є історичним не лише тому, що воно побило рекорд, який тримався 37 років, а й тому, що ці 210 см доводять, що людські можливості безмежні, і розвіюють сумніви песимістів із їхніми заявами про те, що деякі рекорди в легкій атлетиці залишаться назавжди.

Місяць тому в Римі я була серед офіційних осіб, які нагороджували Магучіх після того, як вона виграла європейське "золото". Під час церемонії я міцно обійняла її і прошепотіла їй на вухо, що вона готова до світового рекорду. Ми навіть посміялися, тому що я їй сказала, що на Олімпіаді в Парижі вона могла б стрибнути на 207 см, а потім націлитись на 210 см, і вона це зробила тут, просто в Парижі, незадовго до Олімпіади.

Я ще раз вітаю Магучіх, бажаю їй нових перемог і рекордів, але не перестаю вірити, що колись рекорд знову стане болгарським. Є певний символізм у тому факті, що новина дійшла до мене в Римі, де 37 років тому я стрибнула на 209 см. Тепер Магучіх стрибнула на 210 см у Парижі, де, можливо, також символічно Олімпійські ігри починаються за кілька днів", – цитує Костадінову НОК Болгарії.

До слова, 33-ті літні Олімпійські ігри відбудуться в Парижі від 26 липня до 11 серпня 2024 року.

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