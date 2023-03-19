"М'яч на боці жадібного Пуза": Усик встановив дедлайн для Ф'юрі щодо бою за абсолютне чемпіонство

Чемпіон світу в надважкій вазі за версіями WBO, WBA, IBO та IBF Олександр Усик розповів про переговори з володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі щодо організації об'єднавчого бою.

Український боксер повідомив, що його команда встановила для "Циганського короля" остаточний термін для підписання контракту на поєдинок та чекає на відповідь.

"Пункти угоди були відправлені команді Ф'юрі. Дедлайн встановлено. Годинник цокає. Тепер м'яч на боці жадібного Пуза. Ми зробили все, що в наших силах, щоб влаштувати цей бій", – написав Усик у Twitter.

The points for agreement were sent to Fury’s side. The deadline is set. The clock is ticking. The ball is on #Greedybelly’s side now. We did everything in our power to make it happen @Tyson_Fury — Alexander Usyk (@usykaa) March 18, 2023

Поєдинок між Усиком і Ф'юрі планували організувати 29 квітня в Лондоні на стадіоні "Вемблі". Команда українця висунула британцю ультиматум: або бій відбудеться в цю дату, або ж Олександр битиметься з іншим суперником – обов'язковим претендентом за лінією WBA британцем Даніелем Дюбуа.

Раніше Усик прийняв ультиматум Ф'юрі щодо розподілу гонорару за титульний бій за схемою 70% на 30% на користь британця. Водночас Олександр висунув одну умову – "Циганський король" повинен пожертвувати мільйон фунтів для України.

Пізніше Ф'юрі поставив Усику нову умову для проведення титульного бою – відсутність опції реваншу в контракті на поєдинок, на що українець потужно відповів.

В активі 36-річного Усика 20 перемог (13 – нокаутом) у 20 поєдинках. Чотири з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

У послужному списку 34-річного Ф'юрі 33 перемоги (24 – нокаутом) і одна нічия.

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