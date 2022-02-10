"М'яч на їхньому боці": промоутер Ф'юрі розповів, як просувається організація бою з Вайтом

Команда британського чемпіона чекає, поки обов'язковий претендент підпише контракт.

Представники чемпіона WBC у надважкій вазі Тайсона Ф'юрі (31-0-1, 22 КО) чекають поки сторона обов'язкового претендента Ділліана Вайта (28-2, 19 KO) підпише контракт на поєдинок боксерів.

"Тепер слово за ними. Ділліан мекав і стогнав, що він чекав 1000 днів - я думаю, що це більше схоже на 1200 днів. Він має шанс поборотися за титул чемпіона світу і при цьому отримати рекордний гонорар у своїй кар'єрі, а також бонус у розмірі 4 млн фунтів у разі перемоги. Так що давайте.

Претензії з боку Едді Гірна – це нісенітниця. Контракт був схвалений WBC та надісланий ним. Тому люди Вайта мають відправити його назад. М'яч на їхньому боці. Нині їхній хід.

Жодних проблем бути не повинно. Ми виграли тендер та склали стандартний контракт WBC. Тепер обидва боксери мають підписати його. Про що ще домовлятися?", - заявив промоутер британського чемпіона Френк Воррен у коментарі Mirror.

Раніше WBC повідомила представникам Тайсона Ф'юрі та Ділліана Вайта, що вони мають надати підписані контракти на титульний бій до 21 лютого.

У послужному списку 33-річного Ф'юрі 31 перемога (22 - нокаутом) і одна нічия. Ф'юрі захистив свій титул WBC у жовтні, достроково перемігши Деонтея Вайлдера в 11-му раунді.

На рахунку 33-річного Вайта 30 поєдинків: 28 перемог (19 - нокаутом) і дві поразки. В останньому бою у березні 2021 року він нокаутував у реванші росіянина Олександра Повєткіна.

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