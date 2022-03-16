Мадридський "Реал" пожертвував мільйон євро для біженців з України

Мадридський "Реал" пожертвував мільйон євро для біженців з України

Іспанський гранд не залишився байдужим до долі українців, які постраждали від російської агресії.

Мадридський "Реал" вирішив фінансово допомогти українцям, які були змушені залишити свою батьківщину після повномасштабного вторгнення російських військ.

"Королівський клуб" на своєму офіційному сайті повідомив, що виділив для українських біженців мільйон євро.

Гроші перейдуть до "Червоного Хреста", ООН та іншим організаціям, які допомагають постраждалим від війни.

Крім того, фонд мадридського клубу допомагає речами та предметами першої необхідності переселенцям, які залишаються в Україні, а також тим, хто виїхав до інших країн Європи.

Допомагають Україні також шотландські клуби. "Рейнджерс" уже пожертвував 15 тисяч фунтів стерлінгів і планує надіслати українцям ще щонайменше 72 тисячі фунтів стерлінгів. А "Селтік" пообіцяв пожертвувати на допомогу українським біженцям 10 тисяч фунтів стерлінгів.

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