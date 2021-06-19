Мадридський рекордсмен: визначні досягнення та найкращі моменти Серхіо Рамоса в "Реалі"

Розповідаємо про неймовірний шлях одного з найкращих захисників в історії футболу.

16 червня стало відомо, що капітан і багаторічний символ мадридського "Реала" Серхіо Рамос покидає клуб.

35-річний захисник тривалий час вів переговори про подовження контракту з "вершковими", однак босу "Королівського клубу" Флорентіно Пересу не вдалося вмовити Рамоса залишитися.

Не допомогло і повернення на тренерській місток мадридців Карло Анчелотті, під керівництвом якого Серхіо виграв перший з чотирьох трофеїв Ліги чемпіонів.

ТСН Проспорт розповідає про кар’єру Рамоса в "Реалі", яка розпочалася в далекому 2005 році.

Саме тоді в літнє трансферне вікно мадридці придбали 19-річного захисника у "Севільї", заплативши за нього 27 мільйонів євро. За перспективного футболіста також боролися "Барселона" і "Манчестер Юнайтед", але Рамос обрав саме "Галактікос", де в майбутньому став справжньою живою легендою.

Associated Press

Сам Рамос так розповів про свій перехід.

"Мене викликали до збірної. У мене з собою в сумці були предмети туалету і бутси, оскільки зазвичай в збірній проводиш тренування, граєш матч і повертаєшся додому. І так вийшло, що в той день я додому не поїхав. Я підписав контракт о 23: 30 в Лас Росас, знаючи, що трансферне вікно закривається опівночі.

І коли я поставив свій підпис, я не міг у це повірити. Мені посипалися СМСки. В той день я напевно отримав найбільше СМСок у своєму житті.

Це був крок вперед і величезна відповідальність, і неймовірні зміни. Тоді я був зовсім дитиною. І у мене не було ні найменшого досвіду. Прокидаєшся гравцем "Севільї", а спати лягаєш футболістом мадридського "Реала". І знаєш, що будеш ділити роздягальню з такими людьми, як Рауль, Бекхем, Зідан, Касільяс, Роберто Карлос, Роналдо, а всі вони були моїми кумирами. Світ перевертається з ніг на голову", - зізнавався Рамос.

Associated Press

Вже в дебютному сезоні у стані "вершкових" Рамос застовпив за собою місце в стартовому складі на позиції правого захисника, а наступного року виграв перший великий трофей у кар’єрі, ставши чемпіоном Іспанії.

Associated Press

У березні 2007 року гол Рамоса проти "Барселони" на "Камп Ноу" допоміг мадридцям здобути нічию (3:3), яка в підсумку принесла їм чемпіонський титул. За рівності очок "вершкові" обійшли каталонців за рахунок особистих зустрічей.

Надалі Рамос неодноразово забивав голи у надважливих матчах свого клубу. Як не згадати сезон-2013/14, коли гол Серхіо у компенсований час врятував "Реал" від поразки в лісабонському фіналі Ліги чемпіонів проти "Атлетіко".

Associated Press

Неймовірні емоції, які просто нереально забути. В овертаймі підопічні Анчелотті дотиснули втомлених і морально подавлених "матрацників" і завоювали ювілейний, десятий Кубок європейських чемпіонів.

Associated Press

Після цього вже досвідчений захисник ще тричі виграв Лігу чемпіонів, зробивши це поспіль від 2016 до 2018 року. Команда Зінедіна Зідана увійшла до історії європейського футболу, а Рамос був її незламним вожаком.

Associated Press

За 16 років у мадридському клубі Серхіо завоював з "вершковими" 22 трофея. Окрім вищезгаданих чотирьох перемог у Лізі чемпіонів на його рахунку п'ять титулів чемпіона Іспанії, два Кубка Іспанії, чотири Суперкубка країни, три Суперкубка УЄФА, а також чотири тріумфи на Клубному чемпіонаті світу.

У футболці "Бланкос" Рамос зіграв в 671 матчі у всіх турнірах, забив 101 гол і віддав 49 результативних передач.

Associated Press

У червні минулого року він побив історичний рекорд нинішнього головного тренера "Барселони" Рональда Кумана за кількістю голів у Ла Лізі серед захисників. Гол Рамоса у ворота "Реал Сосьєдад" став 68-м для капітана "Реала" в Чемпіонаті Іспанії.

нинішнього головного тренера "Барселони" Рональда Кумана за кількістю голів у Ла Лізі серед захисників. Гол Рамоса у ворота "Реал Сосьєдад" став 68-м для капітана "Реала" в Чемпіонаті Іспанії. У вересні 2020-го Рамос встановив рекорд і на міжнародній арені - він став найрезультативнішим захисником в історії збірних - 23 м'ячі за національну команду;

- 23 м'ячі за національну команду; У листопаді Серхіо побив європейський рекорд за кількістю матчів за національну команду, обійшовши легендарного італійського голкіпера Джанлуїджі Буффона, який провів за "Скуадру Адзурру" 176 поєдинків.

Серхіо Рамос / Associated Press

На рахунку Рамоса 180 матчів за "Червону фурію". Ця кількість могла зараз зрости, але захисник не потрапи до заявки команди Луїса Енріке на Євро-2020 через травму.

"До кількох невдалих місяців і дивного сезону додався Чемпіонат Європи. Я боровся, працював кожен день, щоб мати можливість викластися на всі 100% в матчах за "Реал" і збірну Іспанії, але не завжди все йде так, як ви хочете.

Мені боляче, тому що я не зможу допомогти своїй команді на Євро-2020, але в нинішній ситуації мені краще відпочити, повністю відновитися і бути готовим до наступного сезону. Боляче через те, що не можу представляти свою країну, але потрібно бути чесним і щирим.

Бажаю своїм товаришам по команді удачі і сподіваюся, що збірна Іспанії проведе чудовий Чемпіонат Європи. Буду вболівати за вас вдома. Вперед, Іспаніє!" - написав Рамос на своїй сторінці в Instagram.

Перед відходом з "Реала" Рамос провів прощальну пресконференцію, на якій розплакався. Також 35-річний іспанець заявив, що колись точно повернеться у "Королівський клуб".

"Цей важкий момент все ж настав. Я змушений попрощатися з "Реалом". Неможливо не бути емоційним. Хочу попрощатися з командою, з уболівальниками, з нашим прекрасним стадіоном.

Але це не остаточне прощавай. Тому що одного разу я обов’язкову повернуся", - сказав Рамос, не стримуючи емоцій.

Sergio Ramos in tears during his Real Madrid farewell: “I’ll come back here one day, I’m sure. I want to say a huge thanks to Real Madrid, I will always carry you in my heart”. ⚪️ #Ramos #RealMadrid pic.twitter.com/ERWZnTmVa6 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 17, 2021

А також опублікував красномовний пост у соцмережах.

"16 років спогадів, які увійдуть в історію. Завжди поруч з вами. Дякую вам, мадридисти. Я вас люблю", - написав Серхіо.

Де продовжить кар’єру Серхіо, поки що невідомо. ЗМІ повідомляли про інтерес з боку французького ПСЖ. Без сумніву, ікона "Реала" стане вагомим підсиленням для будь-якого європейського гранда.

А варіант із переїздом за океан чи до Піднебесної стане крутим маркетинговим ходом для нового клубу ікони "Реала".

instagram.com/sergioramos

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