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Мадридський рекордсмен: визначні досягнення та найкращі моменти Серхіо Рамоса в "Реалі"

Мадридський рекордсмен: визначні досягнення та найкращі моменти Серхіо Рамоса в "Реалі"

Associated Press

Розповідаємо про неймовірний шлях одного з найкращих захисників в історії футболу.

16 червня стало відомо, що капітан і багаторічний символ мадридського "Реала" Серхіо Рамос покидає клуб.

35-річний захисник тривалий час вів переговори про подовження контракту з "вершковими", однак босу "Королівського клубу" Флорентіно Пересу не вдалося вмовити Рамоса залишитися.

Не допомогло і повернення на тренерській місток мадридців Карло Анчелотті, під керівництвом якого Серхіо виграв перший з чотирьох трофеїв Ліги чемпіонів.

ТСН Проспорт розповідає про кар’єру Рамоса в "Реалі", яка розпочалася в далекому 2005 році.

Саме тоді в літнє трансферне вікно мадридці придбали 19-річного захисника у "Севільї", заплативши за нього 27 мільйонів євро. За перспективного футболіста також боролися "Барселона" і "Манчестер Юнайтед", але Рамос обрав саме "Галактікос", де в майбутньому став справжньою живою легендою.

© Associated Press
Associated Press

Сам Рамос так розповів про свій перехід.

"Мене викликали до збірної. У мене з собою в сумці були предмети туалету і бутси, оскільки зазвичай в збірній проводиш тренування, граєш матч і повертаєшся додому. І так вийшло, що в той день я додому не поїхав. Я підписав контракт о 23: 30 в Лас Росас, знаючи, що трансферне вікно закривається опівночі.

І коли я поставив свій підпис, я не міг у це повірити. Мені посипалися СМСки. В той день я напевно отримав найбільше СМСок у своєму житті.

Це був крок вперед і величезна відповідальність, і неймовірні зміни. Тоді я був зовсім дитиною. І у мене не було ні найменшого досвіду. Прокидаєшся гравцем "Севільї", а спати лягаєш футболістом мадридського "Реала". І знаєш, що будеш ділити роздягальню з такими людьми, як Рауль, Бекхем, Зідан, Касільяс, Роберто Карлос, Роналдо, а всі вони були моїми кумирами. Світ перевертається з ніг на голову", - зізнавався Рамос.

© Associated Press
Associated Press

Вже в дебютному сезоні у стані "вершкових" Рамос застовпив за собою місце в стартовому складі на позиції правого захисника, а наступного року виграв перший великий трофей у кар’єрі, ставши чемпіоном Іспанії.

© Associated Press
Associated Press

У березні 2007 року гол Рамоса проти "Барселони" на "Камп Ноу" допоміг мадридцям здобути нічию (3:3), яка в підсумку принесла їм чемпіонський титул. За рівності очок "вершкові" обійшли каталонців за рахунок особистих зустрічей.

Надалі Рамос неодноразово забивав голи у надважливих матчах свого клубу. Як не згадати сезон-2013/14, коли гол Серхіо у компенсований час врятував "Реал" від поразки в лісабонському фіналі Ліги чемпіонів проти "Атлетіко".

© Associated Press
Associated Press

Неймовірні емоції, які просто нереально забути. В овертаймі підопічні Анчелотті дотиснули втомлених і морально подавлених "матрацників" і завоювали ювілейний, десятий Кубок європейських чемпіонів.

© Associated Press
Associated Press

Після цього вже досвідчений захисник ще тричі виграв Лігу чемпіонів, зробивши це поспіль від 2016 до 2018 року. Команда Зінедіна Зідана увійшла до історії європейського футболу, а Рамос був її незламним вожаком.

© Associated Press
Associated Press

За 16 років у мадридському клубі Серхіо завоював з "вершковими" 22 трофея. Окрім вищезгаданих чотирьох перемог у Лізі чемпіонів на його рахунку п'ять титулів чемпіона Іспанії, два Кубка Іспанії, чотири Суперкубка країни, три Суперкубка УЄФА, а також чотири тріумфи на Клубному чемпіонаті світу.

У футболці "Бланкос" Рамос зіграв в 671 матчі у всіх турнірах, забив 101 гол і віддав 49 результативних передач.

© Associated Press
Associated Press
  • У червні минулого року він побив історичний рекорд нинішнього головного тренера "Барселони" Рональда Кумана за кількістю голів у Ла Лізі серед захисників. Гол Рамоса у ворота "Реал Сосьєдад" став 68-м для капітана "Реала" в Чемпіонаті Іспанії.
  • У вересні 2020-го Рамос встановив рекорд і на міжнародній арені - він став найрезультативнішим захисником в історії збірних - 23 м'ячі за національну команду;
  • У листопаді Серхіо побив європейський рекорд за кількістю матчів за національну команду, обійшовши легендарного італійського голкіпера Джанлуїджі Буффона, який провів за "Скуадру Адзурру" 176 поєдинків.
Серхіо Рамос / © Associated Press
Серхіо Рамос / Associated Press

На рахунку Рамоса 180 матчів за "Червону фурію". Ця кількість могла зараз зрости, але захисник не потрапи до заявки команди Луїса Енріке на Євро-2020 через травму.

"До кількох невдалих місяців і дивного сезону додався Чемпіонат Європи. Я боровся, працював кожен день, щоб мати можливість викластися на всі 100% в матчах за "Реал" і збірну Іспанії, але не завжди все йде так, як ви хочете.

Мені боляче, тому що я не зможу допомогти своїй команді на Євро-2020, але в нинішній ситуації мені краще відпочити, повністю відновитися і бути готовим до наступного сезону. Боляче через те, що не можу представляти свою країну, але потрібно бути чесним і щирим.

Бажаю своїм товаришам по команді удачі і сподіваюся, що збірна Іспанії проведе чудовий Чемпіонат Європи. Буду вболівати за вас вдома. Вперед, Іспаніє!" - написав Рамос на своїй сторінці в Instagram.

Перед відходом з "Реала" Рамос провів прощальну пресконференцію, на якій розплакався. Також 35-річний іспанець заявив, що колись точно повернеться у "Королівський клуб".

"Цей важкий момент все ж настав. Я змушений попрощатися з "Реалом". Неможливо не бути емоційним. Хочу попрощатися з командою, з уболівальниками, з нашим прекрасним стадіоном.

Але це не остаточне прощавай. Тому що одного разу я обов’язкову повернуся", - сказав Рамос, не стримуючи емоцій.

А також опублікував красномовний пост у соцмережах.

"16 років спогадів, які увійдуть в історію. Завжди поруч з вами. Дякую вам, мадридисти. Я вас люблю", - написав Серхіо.

Де продовжить кар’єру Серхіо, поки що невідомо. ЗМІ повідомляли про інтерес з боку французького ПСЖ. Без сумніву, ікона "Реала" стане вагомим підсиленням для будь-якого європейського гранда.

А варіант із переїздом за океан чи до Піднебесної стане крутим маркетинговим ходом для нового клубу ікони "Реала".

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instagram.com/sergioramos