Магія Беллінгема: "Реал" здійснив камбек і вирвав перемогу над "Барселоною" в Ель Класико (відео)

Вольова перемога дозволила "вершковим" повернути собі лідерство в чемпіонаті Іспанії.

Мадридський "Реал" на виїзді обіграв "Барселону" в центральному матчі 11-го туру іспанської Ла Ліги. Поєдинок на Олімпійському стадіоні в Барселоні завершився з рахунком 1:2 .

Уже на шостій хвилині зустрічі Ілкай Гюндоган вивів каталонців вперед, скориставшись провалом в обороні "Королівського клубу".

Однак у другому таймі підопічні Карло Анчелотті зуміли оформити яскравий камбек. Героєм поєдинку став Джуд Беллінгем, який відзначився дублем.

Спочатку 20-річний англієць на 68-й хвилині зрівняв рахунок неймовірним дальнім ударом у "дев'ятку".

А потім він же у компенсований час приніс "вершковим" перемогу, з меж воротарського майдачника переправивши м'яч у ворота після подачі з правого флангу від Дані Карвахаля та скидання Луки Модріча.

Український голкіпер "Реала" Андрій Лунін провів матч на лавці для запасних. Ворота мадридців захищав орендований у лондонського "Челсі" Кепа Аррісабалага.

Огляд матчу

Після перемоги в Ель Класико "Реал" (28 очок) повернувся на перше місце в Ла Лізі та за додатковими показниками випереджає "Жирону" українців Віктора Циганкова та Артема Довбика. "Барселона" посідає третю позицію, маючи у своєму активі 24 бали.

У наступному турі "бланкос" 5 листопада вдома зіграють проти "Райо Вальєкано". Днем раніше "блаугранас" на виїзді зустрінуться з "Реалом Сосьєдад".

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