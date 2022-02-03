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Магія цифр, яку ніколи більше не побачиш: баскетболіст НБА створив шедевральну статистику двійок під час матчу

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Магія цифр, яку ніколи більше не побачиш: баскетболіст НБА створив шедевральну статистику двійок під час матчу

Associated Press

Таке навіть навмисно не зробиш, якщо захочеш.

Баскетболіст клубу НБА "Мемфіс Гріззліз" Десмонд Бейн відзначився унікальним досягненням під час матчу регулярної першості проти "Нью-Йорк Нікс".

23-річний Бейн примудрився в цій грі, яка відбулася 2 лютого 2022 року (02.02.2022), зробити дві передачі, оформити два блок-шоти та два перехоплення, здійснити два фоли та дві втрати, реалізувавши 22,2% з гри. Цікаво, що на цьому магія цифр не завершується, адже в "Мемфісі" Бейн виступає під 22 номером.

Бейн, який виступає на позиції другого номера, цього вечора також набрав 13 очок і 7 підбирань. Варто зазначити, що Бейн проводить другий сезон у НБА.

  • Сам матч завершився з рахунком 120:108 на користь "Мемфіс".

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