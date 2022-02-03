Магія цифр, яку ніколи більше не побачиш: баскетболіст НБА створив шедевральну статистику двійок під час матчу

Магія цифр, яку ніколи більше не побачиш: баскетболіст НБА створив шедевральну статистику двійок під час матчу

Таке навіть навмисно не зробиш, якщо захочеш.

Баскетболіст клубу НБА " Мемфіс Гріззліз " Десмонд Бейн відзначився унікальним досягненням під час матчу регулярної першості проти "Нью-Йорк Нікс".

23-річний Бейн примудрився в цій грі, яка відбулася 2 лютого 2022 року (02.02.2022), зробити дві передачі, оформити два блок-шоти та два перехоплення, здійснити два фоли та дві втрати, реалізувавши 22,2% з гри. Цікаво, що на цьому магія цифр не завершується, адже в "Мемфісі" Бейн виступає під 22 номером.

Desmond Bane tonight (2/2/22):



22.2 FG% (4/18)

2 AST

2 STL

2 BLK

2 TO

2 PF



Oh, and he wears No. 22 pic.twitter.com/WButhUs32A — Bleacher Report (@BleacherReport) February 3, 2022

Бейн, який виступає на позиції другого номера, цього вечора також набрав 13 очок і 7 підбирань. Варто зазначити, що Бейн проводить другий сезон у НБА.

Сам матч завершився з рахунком 120:108 на користь "Мемфіс".

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