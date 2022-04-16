Магучіх: Хотіла показати всьому світу, що ми сильний народ, який буде боротися до кінця за свої землі

Магучіх: Хотіла показати всьому світу, що ми сильний народ, який буде боротися до кінця за свої землі

Українка розповіла про важливість свого "золота" на чемпіонаті світу.

Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх пригадала, як відреагувала на початок війни в України.

"Ну я напевно на все життя запам'ятаю цей день — 24 лютого. Тому що я о пів на п'яту прокинулася, почула вибухи. І я така: 'Що відбувається?' І потім уже читала новини, що вже й у Києві були вибухи, і там чути вибухи, і було зрозуміло, що розпочалася війна.

Ми поїхали за місто, тренер має будинок, щоб бути там. І читали усі новини. Чесно кажучи, тоді в голові ще не все вклалося. Що це сталося, в 21-му столітті, і ми переживатимемо це все. Про спорт взагалі перші два-три дні не було й мови, про якісь змагання", - розповіла Магучіх в інтерв’ю XSPORT.

За словами спортсменки, згодом їй вдалося опанувати себе, а важка ситуація в країні мотивувала її на планетарну першість.

"На цьому чемпіонаті я була дуже мотивована. Я хотіла вибороти нагороду для України, показати всьому світу, що ми сильний народ, який буде боротися до кінця за свої землі і свою незалежність.

Це було остаточно, що треба їхати і виступати. Коли перші стрибки, то було складно налаштуватися і не думати про Україну, що там відбувається, які новини.

Але мене налаштувала тренерка, сказала, що якби мені складно не було, я маю виконати все, що ми натренували до війни, а також показати, що ми сильна нація.

Я дуже хотіла спробувати 204 см. У мене 202 см – це особистий рекорд в приміщенні, у сезоні найкращий результат. Це теж було дуже круто, тому що я змогла в таких складних обставинах налаштуватися на цей результат.

Звичайно шкода, що 204 см не стрибнула, але я не думала про результат, найголовніше – треба вибороти медаль і стрибати вище", – сказала вона.

Нагадаємо, що Магучіх визнали найкращою легкоатлеткою Європи за підсумками березня.

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