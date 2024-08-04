Магучіх і Геращенко борються за медалі: онлайн-відеотрансляція фіналу ОІ-2024 зі стрибків у висоту

У неділю, 4 серпня, на Олімпійських іграх-2024 в Парижі відбудеться фінал змагань зі стрибків у висоту.

У ньому Україну представлятимуть дві легкоатлетки – Ярослава Магучіх та Ірина Геращенко. Початок – о 20:55 за київським часом.

Обидві спортсменки вийшли до фіналу, взявши у кваліфікації висоту 1,95 метра.

Ще одна українка Юлія Левченко не пройшла до фіналу, не зумівши з трьох спроб підкорити планку на висоті 1,83 метра.

Додамо, що на початку липня цього року Магучіх побила світовий рекорд у стрибках у висоту серед жінок. 22-річна легкоатлетка з Дніпра на етапі Діамантової ліги в Парижі першою в історії взяла висоту 2,10 метра. Ярослава перевершила досягнення болгарки Стефки Костадінової, яка 1987 року на чемпіонаті світу в Римі стрибнула на 2,09 метра.

До вашої уваги пряма відеотрансляція фіналу Олімпіади-2024 зі стрибків у висоту.

Станом на зараз Україна на ОІ-2024 має у своїй скарбничці три медалі: Ольга Харлан завоювала "бронзу" в особистій шаблі, а також разом з Оленою Кравацькою, Аліною Комащук і Юлію Бакастовою здобула "золото" в команді. Крім того, Сергій Куліш здобув "срібло" в кульовій стрільбі.

Ще одну медаль, щонайменше срібну, Україні гарантував Олександр Хижняк, який вийшов до фіналу боксерського турніру.

Україну на ХХХIII літній Олімпіаді представляють 140 атлетів, які виступають у 23 видах спорту. Ігри в Парижі триватимуть до 11 серпня.

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