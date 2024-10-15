Магучіх номінували на звання найкращої легкоатлетки 2024 року у світі: хто конкурентки українки

Ярослава третій рік поспіль претендує на престижну нагороду від World Athletics.

Всесвітня керівна організація в легкій атлетиці World Athletics номінувала олімпійську чемпіонку зі стрибків у висоту Ярославу Магучіх на звання найкращої легкоатлетки світу 2024 року.

Як повідомляється на офіційному сайті World Athletics, 23-річна українка потрапила до п'ятірки претенденток на престижну нагороду.

Конкурентками Магучіх стануть інші чемпіонки Олімпіади-2024: американка Валарі Оллман (метання диска), американка Тара Девіс-Вудгол (стрибки у довжину), австралійка Ніна Кеннеді (стрибки з жердиною) та бельгійка Нафіссату Тіам (семиборство).

Голосування триватиме до 20 жовтня. Трійка фіналісток у номінації визначиться 4 листопада.

Щоб проголосувати потрібно вподобати публікацію з номінанткою у соцмережах Facebook та Instagram або зробити ретвіт на платформі X.

Зазначимо, що Ярослава третій рік поспіль була номінована на премію World Athletics, однак виграти цей приз їй поки що не вдавалося.

Магучіх цього сезону завоювала "золото" на Олімпіаді-2024 в Парижі, виборола "золото" чемпіонату Європи та "срібло" чемпіонату світу в приміщенні, а також стала чемпіонкою Діамантової ліги, вигравши всі етапи, в яких брала участь.

На початку липня цього року Магучіх побила світовий рекорд у стрибках у висоту серед жінок. На етапі Діамантової ліги в Парижі українка першою в історії взяла висоту 2,10 метра. Ярослава перевершила досягнення болгарки Стефки Костадінової, яка 1987 року на чемпіонаті світу в Римі стрибнула на 2,09 метра.

Раніше повідомлялося, що Магучіх увійшла до трійки фіналісток у номінації на звання найкращої легкоатлетки Європи 2024 року.

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