Категорія
Проспорт
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Магучіх номінували на звання найкращої легкоатлетки світу 2022 року: хто її конкурентки

Дата публікації
Перегляди
53
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Магучіх номінували на звання найкращої легкоатлетки світу 2022 року: хто її конкурентки

Фото: Associated Press

Ярослава - серед 10 спортсменок, які претендують на нагороду.

Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх номінована на звання найкращої легкоатлетки світу 2022 року.

Про це повідомляє Міжнародна федерація легкої атлетики (World Athletics).

Всього на почесну нагороду претендують десять спортсменок. Окрім Магучіх, до списку номінанток увійшли Кімберлі Гарсія (спортивна ходьба), Шона Міллер (біг на 400 м), Шеріка Джексон (біг на 200 м), Фейт Кіп'єгон (біг на 1500 м), Тобі Амусан (біг з бар'єрами на 100 м), Сідні Маклафлін (біг із бар'єрами на 400 м), Шеллі-Енн Фрейзер-Прайс (біг на 100 м), Чейз Ілі (штовхання ядра), Юлімар Рохас (потрійний стрибок).

У сезоні-2022 Магучіх завоювала історичне "золото" Мультиспортивного чемпіонату Європи, "золото" чемпіонату світу в приміщенні, "срібло" світової першості, а також перемогла в фіналі Діамантової ліги, перед цим вигравши низку етапів найбільшого комерційного турніру з легкої атлетики.

Саме 21-річній спортсменці з Дніпра належить світовий рекорд сезону в стрибках у висоту - 2,05 м.

Раніше повідомлялося, що Магучіх претендує на звання найкращої легкоатлетки Європи 2022 року.

Читайте також:

"Уявити не можу, щоб ми з Ласіцкене стрибали разом": Магучіх - про усунення росіян від міжнародних змагань

Зірка "Реала" зустрівся з хлопчиком, який утратив батьків у Маріуполі, та отримав від нього подарунок з "Азовсталі"

Пішов за кораблем: російського футболіста вірменського клубу не пустили до Литви на матч єврокубків

Повʼязані теми:

Наступна публікація