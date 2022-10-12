Магучіх номінували на звання найкращої легкоатлетки світу 2022 року: хто її конкурентки

Ярослава - серед 10 спортсменок, які претендують на нагороду.

Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх номінована на звання найкращої легкоатлетки світу 2022 року.

Про це повідомляє Міжнародна федерація легкої атлетики (World Athletics).

Female Athlete of the Year nominee



Retweet to vote for Yaroslava Mahuchikh in the #AthleticsAwards. pic.twitter.com/p6WnCPJ8B1 — World Athletics (@WorldAthletics) October 12, 2022

Всього на почесну нагороду претендують десять спортсменок. Окрім Магучіх, до списку номінанток увійшли Кімберлі Гарсія (спортивна ходьба), Шона Міллер (біг на 400 м), Шеріка Джексон (біг на 200 м), Фейт Кіп'єгон (біг на 1500 м), Тобі Амусан (біг з бар'єрами на 100 м), Сідні Маклафлін (біг із бар'єрами на 400 м), Шеллі-Енн Фрейзер-Прайс (біг на 100 м), Чейз Ілі (штовхання ядра), Юлімар Рохас (потрійний стрибок).

У сезоні-2022 Магучіх завоювала історичне "золото" Мультиспортивного чемпіонату Європи, "золото" чемпіонату світу в приміщенні, "срібло" світової першості, а також перемогла в фіналі Діамантової ліги, перед цим вигравши низку етапів найбільшого комерційного турніру з легкої атлетики.

Саме 21-річній спортсменці з Дніпра належить світовий рекорд сезону в стрибках у висоту - 2,05 м.

Раніше повідомлялося, що Магучіх претендує на звання найкращої легкоатлетки Європи 2022 року.

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