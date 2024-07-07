Магучіх переписала історію: відео рекордного стрибка та яскравих емоцій українки

Ярослава встановила новий світовий рекорд у жіночих стрибках у висоту.

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх побила світовий рекорд зі стрибків у висоту серед жінок.

На етапі Діамантової ліги в Парижі 22-річна спортсменка з Дніпра першою в історії взяла висоту 2,10 метра.

Магучіх перевершила досягнення болгарки Стефки Костадінової, яка 1987 року стрибнула на 2,09 метра.

Після встановлення світового рекорду Магучіх не стримувала бурхливих емоцій.

До вашої уваги відео рекордного стрибка Ярослави та її яскравої реакції після тріумфальної спроби.

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