Магучіх пожертвувала частину призових за "золото" Олімпіади-2024 на лікування бійцям ЗСУ

Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх, яка завоювала "золото" на Олімпійських іграх-2024 в Парижі, пожертвувала 500 тисяч гривень благодійній організації "Патронатна служба Янголи Азову".

Про це повідомила керівниця патронатної служби "Янголи Азова", волонтерка та громадсько-політична діячка Олена Толкачова на своїй сторінці у Facebook.

"Мене приємно вразило, коли просто ввечері я отримала повідомлення про донат у розмірі 500 тисяч від української олімпійської спортсменки Ярослави Магучіх.

Хочу подякувати від імені команди "Янголів Азову", важкопоранених бійців та їхніх родин. Ці кошти ми спрямували на оплату лікування військових з важкими нейротравмами та черепно-мозковими травмами, які перебувають у реабілітаційному центрі", – написала Толкачова.

Зазначимо, що Магучіх уже далеко не вперше фінансово допомогла українським військовим. Раніше повідомлялося, що Ярослава також пожертвувала мільйон гривень зоозахисникам.

На Іграх у Парижі 22-річна легкоатлетка з Дніпра виборола свою другу олімпійську медаль у кар'єрі та перше "золото". У Токіо-2020 вона здобула "бронзу".

Нагадаємо, на початку липня цього року Магучіх побила світовий рекорд у стрибках у висоту серед жінок. На етапі Діамантової ліги в Парижі українка першою в історії взяла висоту 2,10 метра. Ярослава перевершила досягнення болгарки Стефки Костадінової, яка 1987 року на чемпіонаті світу в Римі стрибнула на 2,09 метра.

Ексклюзивно для Сніданку! Ярослава Магучіх про свою перемогу на Олімпіаді в Парижі!

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