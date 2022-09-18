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Магучіх претендує на звання найкращої легкоатлетки Європи 2022 року

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Магучіх претендує на звання найкращої легкоатлетки Європи 2022 року

twitter.com/WorldAthletics

Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх увійшла до списку номінанток на звання найкращої легкоатлетки поточного року в Європі.

Відповідний список опублікувала Федерація легкої атлетики Європи (European Athletics).

Магучіх стала єдиною з українок, яка включена до десятки претенденток на почесну нагороду.

Цього сезону Ярослава вдруге поспіль здобула "срібло" Чемпіонату світу, принесла Україні перше в історії "золото" Чемпіонату Європи в цій дисципліні та вперше в кар'єрі перемогла на Чемпіонаті світу в приміщенні й фіналі Діамантової ліги.

Голосування триватиме до 30 вересня. Проголосувати за Ярославу можна на сторінках European Athletics у соцмережах.

Окрім Магучіх, на нагороду European Athletics претендує ще один українець - метальник списа Артур Фельфнер. Він номінований на звання "Зірка, що сходить".

Раніше повідомлялося, що Магучіх взяла участь у тижні моди в США.

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