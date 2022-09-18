Магучіх претендує на звання найкращої легкоатлетки Європи 2022 року

Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх увійшла до списку номінанток на звання найкращої легкоатлетки поточного року в Європі.
Відповідний список опублікувала Федерація легкої атлетики Європи (European Athletics).
Магучіх стала єдиною з українок, яка включена до десятки претенденток на почесну нагороду.
Цього сезону Ярослава вдруге поспіль здобула "срібло" Чемпіонату світу, принесла Україні перше в історії "золото" Чемпіонату Європи в цій дисципліні та вперше в кар'єрі перемогла на Чемпіонаті світу в приміщенні й фіналі Діамантової ліги.
Голосування триватиме до 30 вересня. Проголосувати за Ярославу можна на сторінках European Athletics у соцмережах.
RT to vote for Yaroslava Mahuchikh!— European Athletics (@EuroAthletics) September 16, 2022
European high jump champion
World indoor champion
World silver medallist
Diamond League champion
World leader at 2.05m
Voting closes on Friday 30 September.#GoldenTracks pic.twitter.com/C3AFlZ2TtD
Окрім Магучіх, на нагороду European Athletics претендує ще один українець - метальник списа Артур Фельфнер. Він номінований на звання "Зірка, що сходить".
Раніше повідомлялося, що Магучіх взяла участь у тижні моди в США.
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