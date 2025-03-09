Магучіх продекламувала "Заповіт" Тараса Шевченка після завоювання "золота" на Євро-2025 (відео)

Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх після того, як виграла "золото" Євро-2025 зі стрибків у висоту у приміщенні, продекламувала знаменитий вірш "Заповіт" Тараса Шевченка.

У такий спосіб 23-річна спортсменка вшанувала пам'ять легендарного Кобзаря, адже саме цього дня, 9 березня, видатний український поет народився 1814 року.

Магучіх втретє поспіль здобула "золото" чемпіонату Європи в приміщенні. Вона також вигравала золоті нагороди на двох попередніх ЧЄ у 2021 і 2023 роках.

Магучіх стала лише другою спортсменкою в історії, яка тричі поспіль вигравала чемпіонат Європи у приміщенні.

Першою легкоатлеткою, якій підкорилось таке досягнення, була Розмарі Аккерман. Вона вигравала ЧЄ зі стрибків у висоту в 1974, 1975 і 1976 роках.

Зазначимо, що минулого сезону Магучіх завоювала "золото" на Олімпіаді-2024 в Парижі, а також побила світовий рекорд у стрибках у висоту серед жінок. На етапі Діамантової ліги в Парижі українка першою в історії взяла висоту 2,10 метра. Ярослава перевершила досягнення болгарки Стефки Костадінової, яка 1987 року на чемпіонаті світу в Римі стрибнула на 2,09 метра.

Раніше повідомлялося, що український стрибун у висоту Олег Дорощук здобув "золото" чемпіонату Європи-2025 з легкої атлетики у приміщенні.

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