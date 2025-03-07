Магучіх пройшла до фіналу жіночих стрибків у висоту на Євро-2025 у приміщенні (відео)

Жіночий фінал зі стрибків у висоту на чемпіонаті Європи відбудеться у неділю, 9 березня.

Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх пробилася до фіналу чемпіонату Європи-2025 з легкої атлетики у приміщенні, який триває в нідерландському Апелдорні.

У кваліфікації виступили три українки: крім Магучіх, нашу країну також представляли Юлія Чумаченко та Катерина Табашник.

До фіналу з українок змогла відібратися лише Магучіх, яка з першої спроби взяла висоту 1,89 м. Чумаченко і Табашник не подолали кваліфікацію.

Загалом до фіналу пройшли дев'ять спортсменок, які взяли необхідну висоту (1,89 м).

Фінал жіночих стрибків у висоту на Євро-2025 у приміщенні відбудеться у неділю, 9 березня, початок – о 18:05 за київським часом.

Зазначимо, що напередодні відбулася кваліфікація чоловічих стрибків у висоту на Євро-2025 в приміщенні, де змагалися три українці: Олег Дорощук, Дмитро Нікітін та Вадим Кравчук. До фіналу, який заплановано на суботу, 8 березня, відібралися Дорощук і Нікітін, які взяли планку 2,23 м.

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Нагадаємо, минулого сезону Магучіх завоювала "золото" на Олімпіаді-2024 в Парижі, виборола "золото" чемпіонату Європи та "срібло" чемпіонату світу в приміщенні, а також стала чемпіонкою Діамантової ліги, вигравши всі етапи, в яких брала участь.

На початку липня 2024-го Магучіх побила світовий рекорд у стрибках у висоту серед жінок. На етапі Діамантової ліги в Парижі українка першою в історії взяла висоту 2,10 метра. Ярослава перевершила досягнення болгарки Стефки Костадінової, яка 1987 року на чемпіонаті світу в Римі стрибнула на 2,09 метра.

За підсумками успішного сезону Магучіх визнали найкращою легкоатлеткою світу 2024 року. Також Ярославу визнали найкращою легкоатлеткою Європи 2024 року.

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