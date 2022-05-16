Магучіх разом з іншими українськими легкоатлетами заспівала "Ой у лузі червона калина": яскраве відео

Українські легкоатлети та тренерський штаб підтримали бойовий дух співвітчизників популярною піснею "Ой, у лузі червона калина".

Наші спортсмени, серед яких чемпіонка світу 2022 року зі стрибків у висоту в приміщенні Ярослава Магучіх, виконали пісню "Ой, у лузі червона калина".

Патріотичний відеоролик 20-річна легкоатлетка з Дніпра опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

"Ми пам’ятатимемо кожне місто, село, яке розташоване на фронті бойових дій або в окупації. Зараз це центр сили та міцності українського народу. Ці люди стійко тримають оборону своїм незламним духом. Наші воїни - це супергерої не тільки нашої країни, а ще й приклад нескореності і сили для всього Світу.

І коли ти хочеш здатися, бо все тріснуло, як кришталь, згадай лише одне: Азовсталь. Ми не забудемо кожного, кого забрала ця війна, кого забрали ці безжалісні покидьки…

Неможливо описати нашу вдячність воїнам, волонтерам, рятувальникам, лікарям - усім людям, які докладають зусилля задля нашої перемоги. Ми - Україна. Ми Єдині. Ми Непереможні.

На цьому відео спортсмени з різних куточків України: Маріуполь, Донецьк, Луцьк, Дніпро, Харків, Бровари, Ірпінь, Київ, Львів, Біла Церква, Чернігів, Суми, Миколаїв, Запоріжжя, Одеса, Херсон, Івано-Франківськ, Миколаїв, Львів, Вінниця, Бахмут. Багато наших спортсменів пішли воювати, стали волонтерами, всі вони докладають максимум зусиль задля нашої перемоги", - написала Магучіх.

Раніше ТСН Проспорт повідомляв, що українські фехтувальники стали срібними призерами Кубка Європи в Німеччині.

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