Магучіх стала чемпіонкою Євро-2024 з легкої атлетики, Геращенко здобула "бронзу"

Дві українки піднялися на п'єдестал континентальної першості в стрибках у висоту.

Українські стрибунки у висоту Ярослава Магучіх та Ірина Геращенко стали медалістками чемпіонату Європи-2024 з легкої атлетики. На змаганннях у Римі "золото" завоювала Магучіх, а Геращенко виборола бронзову нагороду.

У фіналі континентальній першості Магучіх подолала планку на висоті 2,01 метра, випередивши у боротьбі за золоту медаль сербку Ангеліну Топич – 1,97 метра.

Геращенко стала бронзовою призеркою, стрибнувши на 1,95 м метра.

Таким чином, Магучіх захистила звання чемпіонки Європи зі стрибків у висоту. Свою першу золоту медаль континентальної першості вона здобула 2022 року.

Геращенко вперше в кар'єрі здобула медаль чемпіонату Європи з легкої атлетики на відкритому повітрі.

Також це перший в історії подвійний подіум України на Євро з легкої атлетики у жіночих стрибках у висоту.

Тепер у скарбничці збірної України три медалі на Євро-2024 з легкої атлетики. Першу нагороду на цьому турнірі нашій країні принесла Людмила Оляновська, яка здобула "бронзу" в спортивній ходьбі на дистанції 20 км.

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