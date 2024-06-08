Магучіх та Геращенко вийшли до фіналу чемпіонату Європи-2024 з легкої атлетики

Дві українки боротимуться за медалі континентальної першості в стрибках у висоту.
Українські стрибунки у висоту Ярослава Магучіх та Ірина Геращенко відібралися до фіналу чемпіонату Європи-2024 з легкої атлетики, який триває у Римі.
Магучіх та Геращенко виконали встановлений норматив – подолали планку на висоті 1,92 метра.
А ось інші дві українки Юлія Левченко та Юлія Чумаченко не зуміли пробитися до фіналу змагань, зупинившись на висоті 1,85 метра.
Фінал жіночих стрибків у висоту на ЧЄ-2024 відбудеться у неділю, 9 червня. Початок – о 21:30 за київським часом.
Євро-2024 з легкої атлетики. Стрибки у висоту (жінки): усі фіналістки
За нормативом: Крістіна Гонзель (Німеччина), Елла Юнніла (Фінляндія), Ярослава Магучіх, Ірина Геращенко (обидві – Україна), Ангеліна Топич (Сербія), Наваль Менікер (Франція).
За добором: Мірела Демірева (Болгарія), Морган Лейк (Велика Британія), Імке Оннен (Німеччина), Лія Апостоловські (Словенія), Бусе Савашкан (Туреччина), Мая Нільссон (Швеція).
Наразі у скарбничці збірної України одна медаль на Євро-2024 з легкої атлетики. "Бронзу" в спортивній ходьбі на 20 км здобула Людмила Оляновська, епічно обійшовши суперницю на фініші.
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