Магучіх увійшла до трійки фіналісток у номінації на звання найкращої легкоатлетки Європи 2024 року

Олімпійська чемпіонка зі стрибків у висоту Ярослава Магучіх потрапила до трійки фіналісток у номінації на звання найкращої легкоатлетки Європи 2024 року.

Про це повідомила Європейська легкоатлетична асоціація (European Athletics).

Конкуренцію Магучіх у боротьбі за нагороду складуть британка Кілі Годжкінсон та нідерландка Фемке Бол.

Годжкінсон є олімпійською чемпіонкою Парижа-2024 з бігу на 800 метрів та чинною чемпіонкою Європи у цій дисципліні.

Бол – триразова призерка Олімпіади-2024, зокрема олімпійська чемпіонка у змішаній естафеті 4х400 метрів. Також вона є чинною чемпіонкою Європи на 400-метрівці з бар'єрами, виграла два "золота" на ЧС-2024 у приміщенні та вчетверте поспіль перемогла у фіналі Діамантової ліги.

Ім'я найкращої легкоатлетки Європи 2024 року оголосять 26 жовтня на церемонії нагородження у Скоп'є.

What a shortlist! ✨



Who is your women’s European Athlete of the Year for 2024?



Femke Bol

Keely Hodgkinson

Yaroslava Mahuchikh



Tune in live to the Golden Tracks award night in Skopje on 26 October on our YouTube channel! #GoldenTracks pic.twitter.com/y7UtYUycU6 — European Athletics (@EuroAthletics) October 9, 2024

Зазначимо, що Ярославу третій рік поспіль номінували на цю нагороду, але стати лауреаткою престижної премії українці поки що не вдавалося.

Магучіх цього сезону завоювала "золото" на Олімпіаді-2024 в Парижі, виборола "золото" чемпіонату Європи та "срібло" чемпіонату світу в приміщенні, а також стала чемпіонкою Діамантової ліги, вигравши всі етапи, в яких брала участь.

На початку липня цього року Магучіх побила світовий рекорд у стрибках у висоту серед жінок. На етапі Діамантової ліги в Парижі українка першою в історії взяла висоту 2,10 метра. Ярослава перевершила досягнення болгарки Стефки Костадінової, яка 1987 року на чемпіонаті світу в Римі стрибнула на 2,09 метра.

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