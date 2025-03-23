Магучіх виборола "бронзу" на ЧС-2025 з легкої атлетики у приміщенні (відео)

Ярослава перервала свою серію з 10 поспіль перемог на міжнародних турнірах.

Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх стала бронзовою призеркою чемпіонату світу-2025 з легкої атлетики у приміщенні, який відбувається в китайському Нанкіні.

У фіналі 23-річна українка завершила змагання з результатом 1,95 метра. Цю висоту вона підкорила з першої спроби.

Ярослава не зуміла стрибнути на 1,97 метра, після чого перенесла висоту на 1,99 метра, яку також не взяла з двох спроб.

Ще одна українка Катерина Табашник у фіналі посіла 9-те місце з результатом 1,89 метра.

Вдруге поспіль "золото" ЧС у приміщенні здобула австралійка Нікола Оліслагерс (1,97 метра). Вона за кількістю спроб випередила свою співвітчизницю Елеанор Паттерсон (1,97 метра), яка виграла "срібло".

ЧС-2025 у приміщенні. Стрибки у висоту (жінки), фінал

1. Нікола Оліслагерс (Австралія) – 1,97 м

2. Елеанор Паттерсон (Австралія) – 1,97 м

3. Ярослава Магучіх (Україна) – 1,95 м

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9. Катерина Табашник (Україна) – 1,89 м

Магучіх перервала свою серію з 10 поспіль перемог на міжнародних турнірах. Востаннє вона не здобувала "золото" на попередньому чемпіонаті світу в приміщенні, де 2024 року виграла "срібло".

Загалом Ярослава утретє в кар'єрі стала призеркою ЧС з легкої атлетики в приміщенні. Крім минулорічної срібної нагороди, вона 2022-го здобула "золото" планетарної першості у сербському Белграді.

"Бронза" Магучіх – єдина медаль України на ЧС-2025 з легкої атлетики у приміщенні.

Зазначимо, що на початку березня Ярослава виграла "золото" чемпіонату Європи-2025 з легкої атлетики у приміщенні, який відбувався в нідерландському Апелдорні.

Нагадаємо, минулого сезону Магучіх завоювала "золото" на Олімпіаді-2024 в Парижі, а також побила світовий рекорд у стрибках у висоту серед жінок. На етапі Діамантової ліги в Парижі українка першою в історії взяла висоту 2,10 метра. Ярослава перевершила досягнення болгарки Стефки Костадінової, яка 1987 року на чемпіонаті світу в Римі стрибнула на 2,09 метра.

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