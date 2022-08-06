Магучіх виборола "срібло" Діамантової ліги, Табашник вдруге у кар'єрі піднялася на п'єдестал

Українські стрибунки у висоту Ярослава Магучіх та Катерина Табашник здобули "срібло" та "бронзу" на етапі Діамантової ліги в Сілезії.

Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх стала срібною призеркою етапу Діамантової ліги.

Магучіх посіла друге місце із результатом 1,92 метра. Переможницею турніру стала представниця Узбекистану Сафіна Садуллаєва, яка випередила Ярославу завдяки меншій кількості спроб на висоті 1,92 м.

Бронзовою призеркою стала Катерина Табашник (1,88 м). Це друга медаль 28-річної українки на рівні Діамантової ліги.

Ірина Геращенко (188 см) фінішувала шостою, Юлія Левченко (184 см) – дев'ятою.

Цей етап став першим після чемпіонату світу-2022, що відбувся в американському Юджині, на якому Магучіх виборола "срібло".

Нагадаємо, що українці вибороли три нагороди чемпіонату світу-2022 з веслування на байдарках та каное, що триває у Канаді.

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