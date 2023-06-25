Магучіх виграла для України "золото" зі стрибків у висоту на Європейських іграх-2023

Загалом наші спортсмени здобули вже 22 медалі на змаганнях у Кракові.

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх перемогла у секторі стрибків у висоту на Європейських іграх 2023 року.

21-річна спортсменка з Дніпра завоювала золоту нагороду, підкоривши планку на висоті 1,97 метра.

Володаркою "срібла" стала румунка Даніела Станчу з результатом 1,94 метра. "Бронзу" виграла француженка Навал Меніке (1,92 метра).

Окрім "золота" Магучіх, збірна України 25 червня здобула на Європейських іграх ще три медалі.

Артур Фельфнер став бронзовим призером у метанні списа (82,24 метра).

Олексій Середа та Кирило Болюх стали чемпіонами Європейських ігор-2023 у синхронних стрибках у воду з 10-метрової вишки.

Анастасія Павлова та Іван Кожокар виграли "срібло" у стрільбі з лука серед змішаних команд.

Таким чином, на Європейських іграх-2023 у Кракові збірна України вже має 22 нагороди: 11 золотих, 7 срібних та 4 бронзові. Наша команда посідає третє місце в медальному заліку після Іспанії та Італії.

Європейські ігри-2023 триватимуть до 2 липня. Ці змагання також є частиною відбору на Олімпійські ігри-2024.

Нагадаємо, спортсменів із Росії та Білорусі не допустили до Європейських ігор-2023 через війну в Україні.

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